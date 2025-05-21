https://ria.ru/20250521/kallas-2018151060.html

"Работает на Москву": в Сети раскритиковали Каллас за заявления о России

"Работает на Москву": в Сети раскритиковали Каллас за заявления о России - РИА Новости, 21.05.2025

"Работает на Москву": в Сети раскритиковали Каллас за заявления о России

Глава Евродипломатии Кая Каллас во время брифинга в минувший вторник сообщила, что санкции против России работают и при этом не наносят ущерб европейской... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:42:00+03:00

2025-05-21T01:42:00+03:00

2025-05-21T01:42:00+03:00

россия

европа

кайя каллас

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас во время брифинга в минувший вторник сообщила, что санкции против России работают и при этом не наносят ущерб европейской экономике. Пользователи соцсети X раскритиковали это заявление."Либо Каллас работает на Москву, либо она правда считает, что обанкротить Европу, пока Россия поворачивает на Восток, может оказаться выгодной стратегией. В первом случае это шпионство, во втором — стыдоба", — отметила SuicideBlonde."Санкции обанкротили Европу и вывели Россию на четвертое место в мире в пересчете ВВП по ППС. О чем ты говоришь?" — написал Pistol."Неужели люди до сих пор верят в эту ложь?" — задался вопросом Stonkstohe."Именно поэтому вы одобрили уже 17-й пакет, ведь 16 предыдущих справились", — сыронизировала Kabalie."Работают? Против кого? Европейской экономики? Поздравляю, это сильнейший удар", — отметил Michast."Они так хорошо работают, что русские теперь точно побегут сдаваться", — посмеялся Starvin Marvin.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018147817.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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россия, европа, кайя каллас, санкции в отношении россии, санкции