"Работает на Москву": в Сети раскритиковали Каллас за заявления о России
© AP Photo / Virginia Mayo Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас во время брифинга в минувший вторник сообщила, что санкции против России работают и при этом не наносят ущерб европейской экономике. Пользователи соцсети X раскритиковали это заявление.
"Либо Каллас работает на Москву, либо она правда считает, что обанкротить Европу, пока Россия поворачивает на Восток, может оказаться выгодной стратегией. В первом случае это шпионство, во втором — стыдоба", — отметила SuicideBlonde.
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"Санкции обанкротили Европу и вывели Россию на четвертое место в мире в пересчете ВВП по ППС. О чем ты говоришь?" — написал Pistol.
"Неужели люди до сих пор верят в эту ложь?" — задался вопросом Stonkstohe.
"Именно поэтому вы одобрили уже 17-й пакет, ведь 16 предыдущих справились", — сыронизировала Kabalie.
"Работают? Против кого? Европейской экономики? Поздравляю, это сильнейший удар", — отметил Michast.
"Они так хорошо работают, что русские теперь точно побегут сдаваться", — посмеялся Starvin Marvin.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.