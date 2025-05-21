https://ria.ru/20250521/kaban-2018168755.html
Под Уфой сняли кабана, который перешел дорогу по правилам
Под Уфой сняли кабана, который перешел дорогу по правилам - РИА Новости, 21.05.2025
Под Уфой сняли кабана, который перешел дорогу по правилам
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором кабан переходит трассу под Уфой по пешеходному переходу. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:11:00+03:00
2025-05-21T07:11:00+03:00
2025-05-21T13:49:00+03:00
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УФА, 21 мая — РИА Новости. Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов прокомментировал в Telegram-канале видео, на котором кабан переходит трассу под Уфой по пешеходному переходу.Севастьянов опубликовал ролик, снятый сотрудником дорожной службы. В кадре небольшой кабан ночью перебегает трассу по освещенному пешеходному переходу и скрывается в лесу. Видно, что в это время к переходу приближается грузовик, а рядом работают дорожники. "Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 "Восток", подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения, используя обозначенные пешеходные переходы", — написал начальник ГИБДД. Он также обратил внимание на необходимость обеспечивать безопасность дорожного движения там, где проходят строительные работы и от водителей и пешеходов требуется повышенное внимание.По мнению Севастьянова, эпизод с кабаном служит напоминанием о том, что правила дорожного движения созданы для защиты жизни и здоровья, а их соблюдение — не просто формальность, а проявление здравого смысла и уважения к другим участникам движения.
https://ria.ru/20240924/kaban-1974359235.html
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Кадры с кабаном, перебегающим трассу по пешеходному переходу в Башкирии
Кадры с кабаном, перебегающим трассу по пешеходному переходу в Башкирии
2025-05-21T07:11
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PT0M15S
РИА Новости
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общество, уфа, оренбург, гибдд мвд рф
Хорошие новости, Общество, Уфа, Оренбург, ГИБДД МВД РФ
Под Уфой сняли кабана, который перешел дорогу по правилам
Под Уфой сняли дисциплинированного кабана, который перешел дорогу по зебре