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Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников - РИА Новости, 21.05.2025
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20:45 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/izrail-2018346489.html
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников - РИА Новости, 21.05.2025
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:45:00+03:00
2025-05-21T20:45:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на временное прекращение огня ради освобождения похищенных. "В живых точно осталось около 20 заложников... Если есть возможность временного прекращения огня, мы к этому готовы", - заявил премьер на пресс-конференции.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Палестина
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников

Нетаньяху: Израиль готов временно прекратить огонь ради освобождения заложников

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на временное прекращение огня ради освобождения похищенных.
"В живых точно осталось около 20 заложников... Если есть возможность временного прекращения огня, мы к этому готовы", - заявил премьер на пресс-конференции.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор ГазаПалестина
 
 
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