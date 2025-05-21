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Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников - РИА Новости, 21.05.2025
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:45:00+03:00
2025-05-21T20:45:00+03:00
2025-05-21T20:45:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на временное прекращение огня ради освобождения похищенных. "В живых точно осталось около 20 заложников... Если есть возможность временного прекращения огня, мы к этому готовы", - заявил премьер на пресс-конференции.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Палестина
Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников
Нетаньяху: Израиль готов временно прекратить огонь ради освобождения заложников