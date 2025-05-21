https://ria.ru/20250521/izrail-2018346489.html

Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников

Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников - РИА Новости, 21.05.2025

Нетаньяху выразил готовность прекратить огонь ради освобождения заложников

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T20:45:00+03:00

2025-05-21T20:45:00+03:00

2025-05-21T20:45:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сектор газа

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что 20 заложников из 58 удерживаемых в Газе до сих пор точно живы, отметив, что Израиль готов пойти на временное прекращение огня ради освобождения похищенных. "В живых точно осталось около 20 заложников... Если есть возможность временного прекращения огня, мы к этому готовы", - заявил премьер на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250521/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина