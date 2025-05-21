https://ria.ru/20250521/izrail-2018270063.html

Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки

Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки - РИА Новости, 21.05.2025

Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки

Более 80 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, свыше 260 пострадали, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:25:00+03:00

2025-05-21T15:25:00+03:00

2025-05-21T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 80 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, свыше 260 пострадали, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в среду. "В больницы сектора Газа за минувшие 24 часа поступили тела 82 погибших, а также 262 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в соцсетях. По данным палестинских медиков, под завалами до сих пор остаются жертвы, до них не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более 9,9 тысячи. В минувшее воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших дней будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 мая заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.

https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html

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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году