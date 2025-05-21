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Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
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15:25 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/izrail-2018270063.html
Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки
Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки
Более 80 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, свыше 260 пострадали, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:25:00+03:00
2025-05-21T15:25:00+03:00
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 80 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, свыше 260 пострадали, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в среду. "В больницы сектора Газа за минувшие 24 часа поступили тела 82 погибших, а также 262 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в соцсетях. По данным палестинских медиков, под завалами до сих пор остаются жертвы, до них не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более 9,9 тысячи. В минувшее воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших дней будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 мая заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Более 80 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки

Минздрав Газы: более 80 человек погибли при ударах ЦАХАЛ по сектору за сутки

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 80 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, свыше 260 пострадали, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в среду.
"В больницы сектора Газа за минувшие 24 часа поступили тела 82 погибших, а также 262 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в соцсетях.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки по Газе
18 мая, 22:05
По данным палестинских медиков, под завалами до сих пор остаются жертвы, до них не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более 9,9 тысячи.
В минувшее воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших дней будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 мая заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа
18 мая, 22:58
 
В миреИзраильКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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