https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html

Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана, сообщили СМИ

Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2025

Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана, сообщили СМИ

США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:43:00+03:00

2025-05-21T01:43:00+03:00

2025-05-21T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников."США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам", — говорится в сообщении. Как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство еврейского государства окончательное решение об ударах. Тем не менее, по словам одного из них, вероятность такого сценария значительно возросла в последние месяцы.Израильский собеседник CNN рассказал, что его страна будет готова к самостоятельным военным действиям против Ирана, если Вашингтон и Тегеран заключат плохую, по мнению Израиля, сделку по ядерной программе.Между тем осведомленный источник телеканала подчеркивает, что еврейское государство не располагает достаточными возможностями для уничтожения иранской ядерной программы без поддержки от американцев, в частности, без помощи с дозаправкой в воздухе и поставками бомб для ударов по инфраструктуре под землей.Телеканал указывает, что фиксируемые США маневры Израиля, в том числе по переброске авиаснарядов, могут быть нацелены на оказание давления на Иран, чтобы принудить его отказаться от ключевых элементов ядерной программы.Тегеран 14 апреля прошлого года впервые в истории атаковал ракетами Израиль. Причиной стал удар еврейского государства по иранскому генконсульству в Дамаске. В ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес ограниченный ответный удар по объектам на территории исламской республики, но официально он не стал брать на себя ответственность за это.Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб во время визита в иранскую столицу.При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и не стал отрицать этот факт.

https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас