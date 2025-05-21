https://ria.ru/20250521/ivanov-2018275587.html

Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке

Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 21.05.2025

Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке

Мещанский суд Москвы арестовал до 20 июля бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:46:00+03:00

2025-05-21T15:46:00+03:00

2025-05-21T16:03:00+03:00

происшествия

тамбовская область

сергей иванов (политик)

россия

мещанский суд г. москвы

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 20 июля бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Сергея Владимировича", - сказал собеседник агентства.Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

https://ria.ru/20250516/ryazan-2017443763.html

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происшествия, тамбовская область, сергей иванов (политик), россия, мещанский суд г. москвы