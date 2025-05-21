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Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке
Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 21.05.2025
Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке
Мещанский суд Москвы арестовал до 20 июля бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:46:00+03:00
2025-05-21T15:46:00+03:00
2025-05-21T16:03:00+03:00
происшествия
тамбовская область
сергей иванов (политик)
россия
мещанский суд г. москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 20 июля бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Сергея Владимировича", - сказал собеседник агентства.Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.
https://ria.ru/20250516/ryazan-2017443763.html
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происшествия, тамбовская область, сергей иванов (политик), россия, мещанский суд г. москвы
Происшествия, Тамбовская область, Сергей Иванов (политик), Россия, Мещанский суд г. Москвы
Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали по делу о взятке
Экс-замгубернатора Тамбовской области арестовали до 20 июля по делу о взятке