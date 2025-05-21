https://ria.ru/20250521/ivanov-2018271054.html

Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области

Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области - РИА Новости, 21.05.2025

Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о взятке, сообщили... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:31:00+03:00

2025-05-21T15:31:00+03:00

2025-05-21T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде."В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Иванова Сергея Владимировича", - сообщили в суде.Ранее он занимал должность заместителя губернатора Тамбовской области.

https://ria.ru/20250520/obvinenie-2018067251.html

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происшествия, тамбовская область, москва, сергей иванов (политик), россия