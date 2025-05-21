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Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области - РИА Новости, 21.05.2025
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15:31 21.05.2025 (обновлено: 15:41 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ivanov-2018271054.html
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области - РИА Новости, 21.05.2025
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о взятке, сообщили... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:31:00+03:00
2025-05-21T15:41:00+03:00
происшествия
тамбовская область
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде."В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Иванова Сергея Владимировича", - сообщили в суде.Ранее он занимал должность заместителя губернатора Тамбовской области.
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происшествия, тамбовская область, москва, сергей иванов (политик), россия
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Сергей Иванов (политик), Россия
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области

Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Тамбовской области Иванова

© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиБывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде.
"В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Иванова Сергея Владимировича", - сообщили в суде.
Ранее он занимал должность заместителя губернатора Тамбовской области.
Юрий Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение в получении взятки
20 мая, 15:16
 
ПроисшествияТамбовская областьМоскваСергей Иванов (политик)Россия
 
 
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