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Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку - РИА Новости, 21.05.2025
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21:09 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/italiya-2018348696.html
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку - РИА Новости, 21.05.2025
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку
Итальянская Финансовая гвардия арестовала мэра города Сорренто Массимо Копполу и его помощника при получении взятки в шесть тысяч евро, сообщило силовое... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:09:00+03:00
2025-05-21T21:09:00+03:00
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РИМ, 21 мая – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия арестовала мэра города Сорренто Массимо Копполу и его помощника при получении взятки в шесть тысяч евро, сообщило силовое ведомство. Арест произошел вчера вечером во время ужина, на котором мэр и его приближенный Франческо Ди Майо получили наличными от предпринимателя, ранее выигравшего с их помощью контракт на школьное питание. Стоимость трехлетнего подряда на 2023-2026 годы составлял 4,5 миллиона евро. "Арест был произведен, когда предприниматель во время специально организованного для этой цели ужина в ресторане Сорренто передал мэру и его соратнику указанную сумму наличными", - говорится в сообщении силовиков. Переданные средства, которые в видеоролике тщательно пересчитывали сотрудники Фингвардии, были частью гораздо более крупной взятки, оцениваемой в 120 тысяч евро. В ходе следствия выяснилось, что тот же предприниматель ранее якобы передал Копполе 50 тысяч евро за победу в тендере на ремонт местного детского сада. После ареста дома у мэра прошел обыск, в котором были конфискованы свыше 34 тысяч евро наличными.
https://ria.ru/20250424/koreja-2013108918.html
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в мире, италия
В мире, Италия
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку

Мэра итальянского города Сорренто Копполу арестовали с поличным за взятку

© Фото : Unsplash / Nick FewingsВид на Сорренто, Италия
Вид на Сорренто, Италия - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Unsplash / Nick Fewings
Вид на Сорренто, Италия. Архивное фото
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РИМ, 21 мая – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия арестовала мэра города Сорренто Массимо Копполу и его помощника при получении взятки в шесть тысяч евро, сообщило силовое ведомство.
Арест произошел вчера вечером во время ужина, на котором мэр и его приближенный Франческо Ди Майо получили наличными от предпринимателя, ранее выигравшего с их помощью контракт на школьное питание. Стоимость трехлетнего подряда на 2023-2026 годы составлял 4,5 миллиона евро.
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"Арест был произведен, когда предприниматель во время специально организованного для этой цели ужина в ресторане Сорренто передал мэру и его соратнику указанную сумму наличными", - говорится в сообщении силовиков.
Переданные средства, которые в видеоролике тщательно пересчитывали сотрудники Фингвардии, были частью гораздо более крупной взятки, оцениваемой в 120 тысяч евро. В ходе следствия выяснилось, что тот же предприниматель ранее якобы передал Копполе 50 тысяч евро за победу в тендере на ремонт местного детского сада.
После ареста дома у мэра прошел обыск, в котором были конфискованы свыше 34 тысяч евро наличными.
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