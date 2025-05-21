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Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку - РИА Новости, 21.05.2025
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку
Итальянская Финансовая гвардия арестовала мэра города Сорренто Массимо Копполу и его помощника при получении взятки в шесть тысяч евро, сообщило силовое... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:09:00+03:00
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РИМ, 21 мая – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия арестовала мэра города Сорренто Массимо Копполу и его помощника при получении взятки в шесть тысяч евро, сообщило силовое ведомство. Арест произошел вчера вечером во время ужина, на котором мэр и его приближенный Франческо Ди Майо получили наличными от предпринимателя, ранее выигравшего с их помощью контракт на школьное питание. Стоимость трехлетнего подряда на 2023-2026 годы составлял 4,5 миллиона евро. "Арест был произведен, когда предприниматель во время специально организованного для этой цели ужина в ресторане Сорренто передал мэру и его соратнику указанную сумму наличными", - говорится в сообщении силовиков. Переданные средства, которые в видеоролике тщательно пересчитывали сотрудники Фингвардии, были частью гораздо более крупной взятки, оцениваемой в 120 тысяч евро. В ходе следствия выяснилось, что тот же предприниматель ранее якобы передал Копполе 50 тысяч евро за победу в тендере на ремонт местного детского сада. После ареста дома у мэра прошел обыск, в котором были конфискованы свыше 34 тысяч евро наличными.
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в мире, италия
Мэр Сорренто арестовали с поличным за взятку
Мэра итальянского города Сорренто Копполу арестовали с поличным за взятку
РИМ, 21 мая – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия арестовала мэра города Сорренто Массимо Копполу и его помощника при получении взятки в шесть тысяч евро, сообщило силовое ведомство.
Арест произошел вчера вечером во время ужина, на котором мэр и его приближенный Франческо Ди Майо получили наличными от предпринимателя, ранее выигравшего с их помощью контракт на школьное питание. Стоимость трехлетнего подряда на 2023-2026 годы составлял 4,5 миллиона евро.
"Арест был произведен, когда предприниматель во время специально организованного для этой цели ужина в ресторане Сорренто передал мэру и его соратнику указанную сумму наличными", - говорится в сообщении силовиков.
Переданные средства, которые в видеоролике тщательно пересчитывали сотрудники Фингвардии, были частью гораздо более крупной взятки, оцениваемой в 120 тысяч евро. В ходе следствия выяснилось, что тот же предприниматель ранее якобы передал Копполе 50 тысяч евро за победу в тендере на ремонт местного детского сада.
После ареста дома у мэра прошел обыск, в котором были конфискованы свыше 34 тысяч евро наличными.