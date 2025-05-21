https://ria.ru/20250521/istochnik-2018195903.html

Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником

Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником - РИА Новости, 21.05.2025

Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником

Проверенным источником можно назвать ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях, а также указывает юридический адрес и публикует рабочие телефоны,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:03:00+03:00

2025-05-21T10:03:00+03:00

2025-05-21T10:03:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проверенным источником можно назвать ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях, а также указывает юридический адрес и публикует рабочие телефоны, разъяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Что можно назвать проверенным источником? Это ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях. Он не просто "похож на правду", а несет ответственность за публикуемую информацию. Вот его признаки: имеет официальный статус..., настоящий источник указывает юридический адрес, публикует рабочие телефоны..., а в ряде случаев организация обязана указывать на сайте свое полное фирменное наименование и адрес. Например, данные сведения обязательно указываются на сайте организации, которая осуществляет дистанционную продажу товаров; на сайте медицинской организации; на сайте организации, которая является оператором финансовой платформы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также, по данным правоохранителей, проверенный ресурс ссылается на первоисточники: приводит номера законов и ссылается на научные исследования. В МВД предупредили, что даже не смотря на ответственность за распространяемую информацию и подтвержденный статус, любой ресурс управляется людьми и может заблуждаться.

https://ria.ru/20250513/moshenniki-2016624004.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия