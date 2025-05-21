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Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником - РИА Новости, 21.05.2025
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10:03 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/istochnik-2018195903.html
Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником
Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником - РИА Новости, 21.05.2025
Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником
Проверенным источником можно назвать ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях, а также указывает юридический адрес и публикует рабочие телефоны,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:03:00+03:00
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технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проверенным источником можно назвать ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях, а также указывает юридический адрес и публикует рабочие телефоны, разъяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Что можно назвать проверенным источником? Это ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях. Он не просто "похож на правду", а несет ответственность за публикуемую информацию. Вот его признаки: имеет официальный статус..., настоящий источник указывает юридический адрес, публикует рабочие телефоны..., а в ряде случаев организация обязана указывать на сайте свое полное фирменное наименование и адрес. Например, данные сведения обязательно указываются на сайте организации, которая осуществляет дистанционную продажу товаров; на сайте медицинской организации; на сайте организации, которая является оператором финансовой платформы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также, по данным правоохранителей, проверенный ресурс ссылается на первоисточники: приводит номера законов и ссылается на научные исследования. В МВД предупредили, что даже не смотря на ответственность за распространяемую информацию и подтвержденный статус, любой ресурс управляется людьми и может заблуждаться.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиянам рассказали, что можно назвать проверенным источником

МВД назвало проверенным источником прошедший верификацию на всех уровнях ресурс

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проверенным источником можно назвать ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях, а также указывает юридический адрес и публикует рабочие телефоны, разъяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Что можно назвать проверенным источником? Это ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях. Он не просто "похож на правду", а несет ответственность за публикуемую информацию. Вот его признаки: имеет официальный статус..., настоящий источник указывает юридический адрес, публикует рабочие телефоны..., а в ряде случаев организация обязана указывать на сайте свое полное фирменное наименование и адрес. Например, данные сведения обязательно указываются на сайте организации, которая осуществляет дистанционную продажу товаров; на сайте медицинской организации; на сайте организации, которая является оператором финансовой платформы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также, по данным правоохранителей, проверенный ресурс ссылается на первоисточники: приводит номера законов и ссылается на научные исследования.
В МВД предупредили, что даже не смотря на ответственность за распространяемую информацию и подтвержденный статус, любой ресурс управляется людьми и может заблуждаться.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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