https://ria.ru/20250521/ispanija-2018265422.html

СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине

СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине

Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:07:00+03:00

2025-05-21T15:07:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

мадрид

россия

виктор янукович

андрей портнов (политик)

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает газета 20minutos. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Следователи рассматривают версию о сведении счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html

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в мире, мадрид, россия, виктор янукович, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании