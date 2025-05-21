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СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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15:07 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ispanija-2018265422.html
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине
Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:07:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
мадрид
россия
виктор янукович
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает газета 20minutos. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Следователи рассматривают версию о сведении счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной", - говорится в публикации.
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в мире, мадрид, россия, виктор янукович, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Мадрид, Россия, Виктор Янукович, Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине

Следователи Испании не исключают связи убийства Портнова с конфликтом на Украине

© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает газета 20minutos.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
"Следователи рассматривают версию о сведении счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной", - говорится в публикации.
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
Вчера, 15:02
 
В миреМадридРоссияВиктор ЯнуковичАндрей Портнов (политик)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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