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СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине
Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:07:00+03:00
2025-05-21T15:07:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
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виктор янукович
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Испании не исключают связи убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова с конфликтом на Украине, сообщает газета 20minutos. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Следователи рассматривают версию о сведении счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной", - говорится в публикации.
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в мире, мадрид, россия, виктор янукович, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Мадрид, Россия, Виктор Янукович, Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
СМИ: в Испании допустили связь убийства Портнова с конфликтом на Украине
Следователи Испании не исключают связи убийства Портнова с конфликтом на Украине