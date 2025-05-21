https://ria.ru/20250521/iran-2018254921.html

Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США

Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США - РИА Новости, 21.05.2025

Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США

Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей по иранской ядерной программе, а также в диалоге Ирана с США на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:21:00+03:00

2025-05-21T14:21:00+03:00

2025-05-21T14:21:00+03:00

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александр венедиктов

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей по иранской ядерной программе, а также в диалоге Ирана с США на текущем этапе, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "К сожалению, далеко не все в США разделяют мнение о поиске мирного решения по Ирану. Надеемся, что здравый смысл возобладает", - сказал Венедиктов. "Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей вокруг иранской ядерной программы и в диалоге Ирана с США на нынешнем этапе", - подчеркнул он. Российская сторона внесла существенный вклад при разработке Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 года, и в рамках многосторонних усилий по восстановлению "ядерной сделки", отметил Венедиктов. "Поэтому у нас соответствующий опыт имеется", - добавил замсекретаря СБ РФ. "Рассчитываем, что Тегерану и Вашингтону удастся найти решения для деэскалации напряженности и снятия односторонних санкций с Ирана. При этом исходим из того, что "евротройка" воздержится от провокационных шагов, включая язык ультиматумов и необоснованного давления", - отметил Венедиктов.

https://ria.ru/20250508/iran-2015801759.html

https://ria.ru/20250521/iran-2018193076.html

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в мире, иран, россия, сша, александр венедиктов, обострение отношений сша и ирана