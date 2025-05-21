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В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 21.05.2025
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10:14 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/iran-2018197563.html
В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 21.05.2025
В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
Смертный приговор напавшему на посольство Азербайджана в Тегеране был приведен в исполнение утром в среду, 21 мая, передает агентство IRIB. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:14:00+03:00
2025-05-21T10:14:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Смертный приговор напавшему на посольство Азербайджана в Тегеране был приведен в исполнение утром в среду, 21 мая, передает агентство IRIB. Утром 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности, двое сотрудников службы безопасности посольства получили ранения при предотвращении нападения. "Сегодня утром был приведен в исполнение приговор напавшему на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране", - говорится в сообщении агентства. В конце апреля официальный представитель судебной власти исламской республики Асгар Джахангир заявил, что судебная власть Ирана завершила подготовку к исполнению казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. Джахангир пояснил, что для исполнения приговора необходимо, чтобы родственники или представители погибшего подали в органы судебной власти соответствующее ходатайство. По его словам, приговор, несмотря на полную готовность к его исполнению со стороны судебных органов, еще не исполнен, поскольку они пока не обращались в суд с требованием исполнить его.
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в мире, азербайджан, тегеран (город), иран
В мире, Азербайджан, Тегеран (город), Иран
В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране

IRIB: в Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в январе 2023 года

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Смертный приговор напавшему на посольство Азербайджана в Тегеране был приведен в исполнение утром в среду, 21 мая, передает агентство IRIB.
Утром 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности, двое сотрудников службы безопасности посольства получили ранения при предотвращении нападения.
«
"Сегодня утром был приведен в исполнение приговор напавшему на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране", - говорится в сообщении агентства.
В конце апреля официальный представитель судебной власти исламской республики Асгар Джахангир заявил, что судебная власть Ирана завершила подготовку к исполнению казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. Джахангир пояснил, что для исполнения приговора необходимо, чтобы родственники или представители погибшего подали в органы судебной власти соответствующее ходатайство. По его словам, приговор, несмотря на полную готовность к его исполнению со стороны судебных органов, еще не исполнен, поскольку они пока не обращались в суд с требованием исполнить его.
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В миреАзербайджанТегеран (город)Иран
 
 
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