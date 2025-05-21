В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
IRIB: в Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в январе 2023 года
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Смертный приговор напавшему на посольство Азербайджана в Тегеране был приведен в исполнение утром в среду, 21 мая, передает агентство IRIB.
Утром 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности, двое сотрудников службы безопасности посольства получили ранения при предотвращении нападения.
«
"Сегодня утром был приведен в исполнение приговор напавшему на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране", - говорится в сообщении агентства.
В конце апреля официальный представитель судебной власти исламской республики Асгар Джахангир заявил, что судебная власть Ирана завершила подготовку к исполнению казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. Джахангир пояснил, что для исполнения приговора необходимо, чтобы родственники или представители погибшего подали в органы судебной власти соответствующее ходатайство. По его словам, приговор, несмотря на полную готовность к его исполнению со стороны судебных органов, еще не исполнен, поскольку они пока не обращались в суд с требованием исполнить его.
В Иране казнили агента израильской разведки "Моссада"
30 апреля, 13:21