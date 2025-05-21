https://ria.ru/20250521/iran-2018193076.html

Парламент Ирана одобрил законопроект о договоре о партнерстве с Россией

Парламент Ирана одобрил законопроект о договоре о партнерстве с Россией - РИА Новости, 21.05.2025

Парламент Ирана одобрил законопроект о договоре о партнерстве с Россией

Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, передает агентство Fars. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:48:00+03:00

2025-05-21T09:48:00+03:00

2025-05-21T09:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Меджлис (парламент) Ирана одобрил законопроект о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, передает агентство Fars."Депутаты парламента одобрили общие положения законопроекта о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией", - говорится в сообщении агентства.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был направлен в иранский парламент в начале мая. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, договор активно проходит стадии, необходимые для его ратификации.Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, парламент ирана, в мире