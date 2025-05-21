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Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025
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16:27 21.05.2025 (обновлено: 16:28 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/internet-2018286936.html
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета
Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:27:00+03:00
2025-05-21T16:28:00+03:00
технологии
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Сегодня на территории Владимирской области введены временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения и будет действовать в течение дня до особого распоряжения", - говорится в сообщении правительства региона. Проводной интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.
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владимирская область
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технологии, владимирская область, россия
Технологии, Владимирская область, Россия
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета

Во Владимирской области ввели временные ограничения работы мобильного интернета

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Сегодня на территории Владимирской области введены временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения и будет действовать в течение дня до особого распоряжения", - говорится в сообщении правительства региона.
Проводной интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.
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ТехнологииВладимирская областьРоссия
 
 
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