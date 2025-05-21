https://ria.ru/20250521/internet-2018286936.html

Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета

Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025

Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета

Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:27:00+03:00

2025-05-21T16:27:00+03:00

2025-05-21T16:28:00+03:00

технологии

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Сегодня на территории Владимирской области введены временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения и будет действовать в течение дня до особого распоряжения", - говорится в сообщении правительства региона. Проводной интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20250521/bilayn-2018210384.html

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, владимирская область, россия