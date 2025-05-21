https://ria.ru/20250521/internet-2018286936.html
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета
Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:27:00+03:00
2025-05-21T16:27:00+03:00
2025-05-21T16:28:00+03:00
технологии
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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА, введены во Владимирской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Сегодня на территории Владимирской области введены временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения и будет действовать в течение дня до особого распоряжения", - говорится в сообщении правительства региона. Проводной интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимирская область, россия
Технологии, Владимирская область, Россия
Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета
Во Владимирской области ввели временные ограничения работы мобильного интернета