Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/internet-2018197887.html
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет - РИА Новости, 21.05.2025
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:15:00+03:00
2025-05-21T10:15:00+03:00
липецкая область
россия
брянская область
игорь артамонов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности… Как только обстановка позволит - доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - написал Артамонов. Губернатор добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили и перехватили 127 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России в ночь на среду. Больше всего - 41 БПЛА - над территорией Брянской области.
https://ria.ru/20250520/sboy-2018049262.html
липецкая область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, брянская область, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Россия, Брянская область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет

В Липецкой области временно отключили мобильный интернет в целях безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности… Как только обстановка позволит - доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - написал Артамонов.
Губернатор добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.
По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили и перехватили 127 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России в ночь на среду. Больше всего - 41 БПЛА - над территорией Брянской области.
Люди на вокзале Аточа в Мадриде во время отключения света - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи
20 мая, 13:55
 
Липецкая областьРоссияБрянская областьИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала