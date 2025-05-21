https://ria.ru/20250521/internet-2018197887.html

В Липецкой области временно отключили мобильный интернет

В Липецкой области временно отключили мобильный интернет - РИА Новости, 21.05.2025

В Липецкой области временно отключили мобильный интернет

Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:15:00+03:00

2025-05-21T10:15:00+03:00

2025-05-21T10:15:00+03:00

липецкая область

россия

брянская область

игорь артамонов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности… Как только обстановка позволит - доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - написал Артамонов. Губернатор добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили и перехватили 127 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России в ночь на среду. Больше всего - 41 БПЛА - над территорией Брянской области.

https://ria.ru/20250520/sboy-2018049262.html

липецкая область

россия

брянская область

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Варвара Скокшина

липецкая область, россия, брянская область, игорь артамонов, происшествия