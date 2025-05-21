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В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет - РИА Новости, 21.05.2025
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:15:00+03:00
2025-05-21T10:15:00+03:00
2025-05-21T10:15:00+03:00
липецкая область
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брянская область
игорь артамонов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности… Как только обстановка позволит - доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - написал Артамонов. Губернатор добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили и перехватили 127 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России в ночь на среду. Больше всего - 41 БПЛА - над территорией Брянской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, брянская область, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Россия, Брянская область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет в целях безопасности