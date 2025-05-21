https://ria.ru/20250521/intermuzey-2018337110.html

В Москве открылся Международный фестиваль "Интермузей"

В Москве открылся Международный фестиваль "Интермузей" - РИА Новости, 21.05.2025

В Москве открылся Международный фестиваль "Интермузей"

В Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной состоялось открытие Международного фестиваля "Интермузей", в программе которого выставки,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:56:00+03:00

2025-05-21T19:56:00+03:00

2025-05-21T20:47:00+03:00

культура

ольга любимова

михаил швыдкой

алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)

третьяковская галерея

государственный эрмитаж

музей москвы

интермузей

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной состоялось открытие Международного фестиваля "Интермузей", в программе которого выставки, лекции, дискуссии, конференции, презентации, интервью с иностранными экспертами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия."Фестиваль открылся пленарным заседанием "Музей — лаборатория наследия". Среди его участников министр культуры России Ольга Любимова, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский", — рассказали в пресс-службе.Ольга Любимова отметила, что в "Интермузее"-2025 принимают участие 4500 тысяч музейных работников из 29 стран."Коллеги из всех регионов нашей страны, из разных стран приехали говорить на свои любимые, дорогие, порой больные, сложные, проблемные, радостные, горестные темы — обо всем, чем живёт современный музей, от самого маленького регионального до самого великого, уникального, намоленного и сакрального", — подчеркнула министр.Она напомнила, что российские музеи создают детские музейные треки, в частности в музее-заповеднике "Кижи", в Петергофе и в Фанагории, и подчеркнула, что "важно делать так, чтобы у ребят менялось представление о музеях, чтобы музеи стали привычной формой хобби и семейного времяпрепровождения"."Сейчас мы видим, что порядка 43 процентов людей, которые выбирают себе досуг в Москве, выбирают музей, — отметил в своем выступлении Алексей Фурсин, подчеркнув, что музеи выступают катализаторами культурного туризма.По его словам, московские музеи ожидают комплексные ремонтные и реставрационные мероприятия, в том числе затрагивающие исторические объекты, которые ранее не использовались в качестве музейных. Также в городе будут созданы новые уникальные выставочные площадки мирового уровня. Совместно с министерством культуры РФ возрожден и переформатирован проект по созданию многофункционального Депозитарно-выставочного центра в Новой Москве, сформирован план выставок в столице на ближайшие четыре года."Наследие — это то, что ты получаешь, но не то, чем ты можешь распоряжаться, как тебе угодно. Это очень важная вещь, потому что мы имеем и в истории, и в сегодняшние дни ситуации, когда люди уничтожают наследие, которое они разлюбили", — отметил Михаил Пиотровский.Михаил Швыдкой подчеркнул, что за последние годы культурное сотрудничество и культурная дипломатия претерпели серьёзные изменения: "Важно понять, что русская культура для стран Глобального Юга — это культура европейская. Мы поворачиваемся на Восток, и, естественно, нас воспринимают как европейцев. Если вы привозите что-то в Китай, в Индию, в Таиланд, в Южную Африку, вы привозите важную часть великой европейской русской культуры".Международный фестиваль "Интермузей" в 2025 году проходит с 21 по 24 мая во всех корпусах Государственной Третьяковской галереи, в "ГЭС-2", в Музее Москвы и в Парке Горького.

https://ria.ru/20250430/kustodiev-2014083558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ольга любимова, михаил швыдкой, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), третьяковская галерея, государственный эрмитаж, музей москвы, интермузей, петергоф, москва, россия, музеи, новости культуры