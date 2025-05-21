https://ria.ru/20250521/inostrantsy-2018303171.html

Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области

Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области - РИА Новости, 21.05.2025

Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области

Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который предполагает увеличение коэффициента при расчете налоговых поступлений от иностранных... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:34:00+03:00

2025-05-21T17:34:00+03:00

2025-05-21T17:34:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который предполагает увеличение коэффициента при расчете налоговых поступлений от иностранных граждан, работающих по патенту в Архангельской области, что пополнит бюджет на 50 миллионов рублей в год, сообщила пресс-служба заксобрания. "Первое чтение документ прошел на апрельской сессии. Тогда депутаты утвердили повышение коэффициента, используемого при расчете НДФЛ для иностранных граждан, с 1,7 до 2,442. До настоящего времени коэффициент, применяемый в Архангельской области, был самым низким среди регионов СЗФО", - говорится в сообщении. Ко второму чтению к законопроекту поступила поправка от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. В поправке предлагалось увеличить коэффициент с 1,7 сразу до 3. По оценкам экспертов, повышение коэффициента для работающих по патенту иностранцев позволит увеличить налоговые поступления в бюджет на 50 миллионов рублей в год. По мнению депутатов, повышение коэффициента важно для развития региона – дополнительные средства можно направить на инфраструктуру и социальные программы.

https://ria.ru/20250521/deputaty-2018251748.html

архангельская область

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архангельская область, александр цыбульский