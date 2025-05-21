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Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
17:34 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/inostrantsy-2018303171.html
Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области
Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области - РИА Новости, 21.05.2025
Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области
Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который предполагает увеличение коэффициента при расчете налоговых поступлений от иностранных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:34:00+03:00
2025-05-21T17:34:00+03:00
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который предполагает увеличение коэффициента при расчете налоговых поступлений от иностранных граждан, работающих по патенту в Архангельской области, что пополнит бюджет на 50 миллионов рублей в год, сообщила пресс-служба заксобрания. "Первое чтение документ прошел на апрельской сессии. Тогда депутаты утвердили повышение коэффициента, используемого при расчете НДФЛ для иностранных граждан, с 1,7 до 2,442. До настоящего времени коэффициент, применяемый в Архангельской области, был самым низким среди регионов СЗФО", - говорится в сообщении. Ко второму чтению к законопроекту поступила поправка от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. В поправке предлагалось увеличить коэффициент с 1,7 сразу до 3. По оценкам экспертов, повышение коэффициента для работающих по патенту иностранцев позволит увеличить налоговые поступления в бюджет на 50 миллионов рублей в год. По мнению депутатов, повышение коэффициента важно для развития региона – дополнительные средства можно направить на инфраструктуру и социальные программы.
https://ria.ru/20250521/deputaty-2018251748.html
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архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский
Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области

Архангельские депутаты приняли законопроект о повышении НДФЛ для иностранцев

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроект, который предполагает увеличение коэффициента при расчете налоговых поступлений от иностранных граждан, работающих по патенту в Архангельской области, что пополнит бюджет на 50 миллионов рублей в год, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Первое чтение документ прошел на апрельской сессии. Тогда депутаты утвердили повышение коэффициента, используемого при расчете НДФЛ для иностранных граждан, с 1,7 до 2,442. До настоящего времени коэффициент, применяемый в Архангельской области, был самым низким среди регионов СЗФО", - говорится в сообщении.
Ко второму чтению к законопроекту поступила поправка от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. В поправке предлагалось увеличить коэффициент с 1,7 сразу до 3. По оценкам экспертов, повышение коэффициента для работающих по патенту иностранцев позволит увеличить налоговые поступления в бюджет на 50 миллионов рублей в год.
По мнению депутатов, повышение коэффициента важно для развития региона – дополнительные средства можно направить на инфраструктуру и социальные программы.
Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Архангельская областьАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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