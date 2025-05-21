Хинштейн прокомментировал приезд Путина в Курскую область
Хинштейн: приезд Путина в Курск вызвал у жителей небывалый эмоциональный подъем
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Правительство Курской области/Мария Сухорукова | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин общается с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области
Президент Владимир Путин общается с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в Курск после освобождения от ВСУ курского приграничья вызвал у жителей эмоциональный подъем, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
Путин во вторник в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Также президент встретился с главами муниципалитетов региона.
"Приезд Владимира Владимировича в Курск вскоре после освобождения нашей земли вызвал у людей небывалый эмоциональный подъём: эти чувства не передать словами. Наш национальный лидер здесь, с нами: поддерживает, переживает и всегда готов прийти на помощь! С таким президентом, с такими людьми — нет никаких сомнений: наша общая Победа все ближе", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, встреча получилась "проникновенной и тёплой".
"Владимир Владимирович подчеркнул: важнейшая миссия — поддерживать тех, кто потерял своих близких, и если региону понадобится помощь на федеральном уровне, мы всегда можем на нее рассчитывать", - добавил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.