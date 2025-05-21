https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018279169.html

Хинштейн прокомментировал приезд Путина в Курскую область

Хинштейн прокомментировал приезд Путина в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Хинштейн прокомментировал приезд Путина в Курскую область

Приезд президента России Владимира Путина в Курск после освобождения от ВСУ курского приграничья вызвал у жителей эмоциональный подъем, заявил врио губернатора... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:54:00+03:00

2025-05-21T15:54:00+03:00

2025-05-21T15:54:00+03:00

курская область

россия

курск

владимир путин

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в Курск после освобождения от ВСУ курского приграничья вызвал у жителей эмоциональный подъем, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Путин во вторник в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Также президент встретился с главами муниципалитетов региона. "Приезд Владимира Владимировича в Курск вскоре после освобождения нашей земли вызвал у людей небывалый эмоциональный подъём: эти чувства не передать словами. Наш национальный лидер здесь, с нами: поддерживает, переживает и всегда готов прийти на помощь! С таким президентом, с такими людьми — нет никаких сомнений: наша общая Победа все ближе", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, встреча получилась "проникновенной и тёплой". "Владимир Владимирович подчеркнул: важнейшая миссия — поддерживать тех, кто потерял своих близких, и если региону понадобится помощь на федеральном уровне, мы всегда можем на нее рассчитывать", - добавил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018212973.html

https://ria.ru/20250521/putin-2018204195.html

курская область

россия

курск

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курская область, россия, курск, владимир путин, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины