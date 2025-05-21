https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018196122.html

Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области

Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:03:00+03:00

2025-05-21T10:03:00+03:00

2025-05-21T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997599183_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_99d7c35217946ad565e3cb944cb7774c.jpg

КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируется огромное количество взрывоопасных предметов. "Сейчас активно, докладываю вам, идет разминирование территории, развернута группировка вооруженных сил, МЧС, (добровольческой бригады) "Барс – Курск". Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.

https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)