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Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:03:00+03:00
2025-05-21T10:03:00+03:00
2025-05-21T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируется огромное количество взрывоопасных предметов. "Сейчас активно, докладываю вам, идет разминирование территории, развернута группировка вооруженных сил, МЧС, (добровольческой бригады) "Барс – Курск". Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области
Хинштейн: в Курской области разминируют огромное число взрывоопасных предметов