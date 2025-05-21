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Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018196122.html
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:03:00+03:00
2025-05-21T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируется огромное количество взрывоопасных предметов. "Сейчас активно, докладываю вам, идет разминирование территории, развернута группировка вооруженных сил, МЧС, (добровольческой бригады) "Барс – Курск". Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
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курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хинштейн рассказал Путину о разминировании Курской области

Хинштейн: в Курской области разминируют огромное число взрывоопасных предметов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 21 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируется огромное количество взрывоопасных предметов.
"Сейчас активно, докладываю вам, идет разминирование территории, развернута группировка вооруженных сил, МЧС, (добровольческой бригады) "Барс – Курск". Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется", - сказал Хинштейн на встрече с Путиным.
Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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