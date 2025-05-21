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Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье

Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025

Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:54:00+03:00

2025-05-21T09:54:00+03:00

2025-05-21T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области. Хинштейн в ходе встречи Путина с с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям, доложил о текущей ситуации в приграничных районах. "Сегодня там, действительно, очень опасно находиться со всех точек зрения, потому что территория заминирована, потому что враг очень активно ее обстреливает. И 25-30 километров от границы, линии боевого соприкосновения - это, действительно, зона крайне опасная", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20250521/putin-2018192332.html

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Встреча Путина с врио губернатора Курской области Встреча Путина с врио губернатора Курской области 2025-05-21T09:54 true PT4M02S

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Варвара Скокшина

курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины