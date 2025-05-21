https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018194178.html
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:54:00+03:00
2025-05-21T09:54:00+03:00
2025-05-21T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018227988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e8a45e2db3cecbed10575aa7e8cac4f.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области. Хинштейн в ходе встречи Путина с с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям, доложил о текущей ситуации в приграничных районах. "Сегодня там, действительно, очень опасно находиться со всех точек зрения, потому что территория заминирована, потому что враг очень активно ее обстреливает. И 25-30 километров от границы, линии боевого соприкосновения - это, действительно, зона крайне опасная", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20250521/putin-2018192332.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018227988_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ad0647630479779cfc59a8d6926183e.jpg
Встреча Путина с врио губернатора Курской области
Встреча Путина с врио губернатора Курской области
2025-05-21T09:54
true
PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье
Хинштейн доложил Путину о продолжающихся обстрелах в курском приграничье