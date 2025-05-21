Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 21.05.2025 (обновлено: 13:14 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018194178.html
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:54:00+03:00
2025-05-21T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018227988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e8a45e2db3cecbed10575aa7e8cac4f.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области. Хинштейн в ходе встречи Путина с с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям, доложил о текущей ситуации в приграничных районах. "Сегодня там, действительно, очень опасно находиться со всех точек зрения, потому что территория заминирована, потому что враг очень активно ее обстреливает. И 25-30 километров от границы, линии боевого соприкосновения - это, действительно, зона крайне опасная", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20250521/putin-2018192332.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с врио губернатора Курской области
Встреча Путина с врио губернатора Курской области
2025-05-21T09:54
true
PT4M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018227988_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ad0647630479779cfc59a8d6926183e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн доложил Путину об обстрелах в курском приграничье

Хинштейн доложил Путину о продолжающихся обстрелах в курском приграничье

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о продолжающихся обстрелах приграничных районов области.
Хинштейн в ходе встречи Путина с с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям, доложил о текущей ситуации в приграничных районах.
"Сегодня там, действительно, очень опасно находиться со всех точек зрения, потому что территория заминирована, потому что враг очень активно ее обстреливает. И 25-30 километров от границы, линии боевого соприкосновения - это, действительно, зона крайне опасная", - сказал Хинштейн.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала