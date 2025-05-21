https://ria.ru/20250521/harkov-2018190226.html
ВС России подавили работу украинской ПВО в районе Харькова
ВС России подавили работу украинской ПВО в районе Харькова - РИА Новости, 21.05.2025
ВС России подавили работу украинской ПВО в районе Харькова
Серией ударов в районе Харькова подавлена работа ПВО ВСУ, поражены склады, узлы связи, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:37:00+03:00
2025-05-21T09:37:00+03:00
2025-05-21T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Серией ударов в районе Харькова подавлена работа ПВО ВСУ, поражены склады, узлы связи, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область. 18.20 - 03.10 - многоэтапные удары в районе Харькова. Результат: подавление работы ПВО, поражение военных складов и узлов связи", - сказал агентству Лебедев.
https://ria.ru/20250521/vs-2018162462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России подавили работу украинской ПВО в районе Харькова
ВС России подавили работу украинской ПВО в районе Харькова, поразили склады