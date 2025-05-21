Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей - РИА Новости, 21.05.2025
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что на судей, которые рассматривают ее дело, власти Молдавии оказывают давление. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:50:00+03:00
2025-05-21T17:50:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что на судей, которые рассматривают ее дело, власти Молдавии оказывают давление. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня. Апелляционная палата в Кишиневе в среду оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении ей срока домашнего ареста. "Очередное решение без аргументов, без законных оснований, но с четким политическим посылом: "Мы не допустим, чтобы Гагаузия управлялась своим законно избранным башканом" (главой - ред.). Это не правосудие — это репрессии. Сфабрикованное дело, давление на суд, попытки изолировать меня от народа — все это направлено на то, чтобы сломить наш дух и подчинить Гагаузию Кишиневу", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов. Она заверила, что не намерена отступать и будет бороться за справедливость, за автономию, за право Гагаузии идти своим путем. Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный молдавский блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250521/gutsul-2018262167.html
https://ria.ru/20250520/gutsul-2018042650.html
https://ria.ru/20250514/sud-2016957476.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на судей, рассматривающих ее дело

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что на судей, которые рассматривают ее дело, власти Молдавии оказывают давление.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня. Апелляционная палата в Кишиневе в среду оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении ей срока домашнего ареста.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным
Вчера, 14:52
"Очередное решение без аргументов, без законных оснований, но с четким политическим посылом: "Мы не допустим, чтобы Гагаузия управлялась своим законно избранным башканом" (главой - ред.). Это не правосудие — это репрессии. Сфабрикованное дело, давление на суд, попытки изолировать меня от народа — все это направлено на то, чтобы сломить наш дух и подчинить Гагаузию Кишиневу", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Она заверила, что не намерена отступать и будет бороться за справедливость, за автономию, за право Гагаузии идти своим путем.
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный молдавский блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
Сторонники главы Гагаузии у здания суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе
20 мая, 13:22
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Суд в Кишиневе отказывается заслушивать свидетелей по делу Гуцул
14 мая, 18:15
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала