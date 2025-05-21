https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html

Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей

Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей - РИА Новости, 21.05.2025

Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что на судей, которые рассматривают ее дело, власти Молдавии оказывают давление. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:50:00+03:00

2025-05-21T17:50:00+03:00

2025-05-21T17:50:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что на судей, которые рассматривают ее дело, власти Молдавии оказывают давление. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня. Апелляционная палата в Кишиневе в среду оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении ей срока домашнего ареста. "Очередное решение без аргументов, без законных оснований, но с четким политическим посылом: "Мы не допустим, чтобы Гагаузия управлялась своим законно избранным башканом" (главой - ред.). Это не правосудие — это репрессии. Сфабрикованное дело, давление на суд, попытки изолировать меня от народа — все это направлено на то, чтобы сломить наш дух и подчинить Гагаузию Кишиневу", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов. Она заверила, что не намерена отступать и будет бороться за справедливость, за автономию, за право Гагаузии идти своим путем. Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный молдавский блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250521/gutsul-2018262167.html

https://ria.ru/20250520/gutsul-2018042650.html

https://ria.ru/20250514/sud-2016957476.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул