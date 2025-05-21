Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей
Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на судей, рассматривающих ее дело
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что на судей, которые рассматривают ее дело, власти Молдавии оказывают давление.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня. Апелляционная палата в Кишиневе в среду оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении ей срока домашнего ареста.
"Очередное решение без аргументов, без законных оснований, но с четким политическим посылом: "Мы не допустим, чтобы Гагаузия управлялась своим законно избранным башканом" (главой - ред.). Это не правосудие — это репрессии. Сфабрикованное дело, давление на суд, попытки изолировать меня от народа — все это направлено на то, чтобы сломить наш дух и подчинить Гагаузию Кишиневу", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Она заверила, что не намерена отступать и будет бороться за справедливость, за автономию, за право Гагаузии идти своим путем.
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный молдавский блок "Победа" неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.