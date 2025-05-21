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Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным - РИА Новости, 21.05.2025
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14:52 21.05.2025 (обновлено: 15:24 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/gutsul-2018262167.html
Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным
Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным - РИА Новости, 21.05.2025
Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным
Решение суда о продлении домашнего ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является незаконным и не учитывает аргументы защиты, заявил РИА Новости ее... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:52:00+03:00
2025-05-21T15:24:00+03:00
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Решение суда о продлении домашнего ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является незаконным и не учитывает аргументы защиты, заявил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару после заседания Апелляционной палаты Кишинева. "Уже в третий раз находимся в Апелляционной палате. Решение о продление Гуцул домашнего ареста явно незаконное, в котором, по сути, даже не были проанализированы аргументы защиты. Нет никаких оснований держать госпожу Гуцул под домашним арестом или применять к ней меры пресечения", - сказал Морару. Адвокат выразил уверенность, что со временем обязательно будет доказана необоснованность обвинений против Гуцул. По его словам, обвинения носят формальный характер, глава Гагаузии не совершала противозаконных действий, а меры пресечения применяются безосновательно. "Да, правду можно скрыть месяц, два, три, ссылаясь на необходимость следствия, но бесконечно — нет", — отметил Морару. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня.
https://ria.ru/20250513/vlasti-2016673630.html
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кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным

Морару: продление домашнего ареста Гуцул не учитывает аргументы защиты

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе. 21 мая 2025
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе. 21 мая 2025
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КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Решение суда о продлении домашнего ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является незаконным и не учитывает аргументы защиты, заявил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару после заседания Апелляционной палаты Кишинева.
"Уже в третий раз находимся в Апелляционной палате. Решение о продление Гуцул домашнего ареста явно незаконное, в котором, по сути, даже не были проанализированы аргументы защиты. Нет никаких оснований держать госпожу Гуцул под домашним арестом или применять к ней меры пресечения", - сказал Морару.
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Адвокат выразил уверенность, что со временем обязательно будет доказана необоснованность обвинений против Гуцул. По его словам, обвинения носят формальный характер, глава Гагаузии не совершала противозаконных действий, а меры пресечения применяются безосновательно. "Да, правду можно скрыть месяц, два, три, ссылаясь на необходимость следствия, но бесконечно — нет", — отметил Морару.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня.
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