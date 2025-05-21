https://ria.ru/20250521/gutsul-2018256657.html

Главу Гагаузии оставили под домашним арестом

Главу Гагаузии оставили под домашним арестом - РИА Новости, 21.05.2025

Главу Гагаузии оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о домашнем аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, об этом башкан сообщила своим сторонникам на выходе из... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:31:00+03:00

2025-05-21T14:31:00+03:00

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КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о домашнем аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, об этом башкан сообщила своим сторонникам на выходе из суда."Суд отклонил жалобу адвокатов. Я остаюсь под домашним арестом. Но мы не намерены сдаваться", — сказала она.Адвокат Сергей Морару назвал решение Апелляционной палаты незаконным, отметив, что обвинения в отношении Гуцул носят формальный характер, тогда как аргументы защиты, по сути, не были проанализированы. Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.

https://ria.ru/20250514/sud-2016957476.html

https://ria.ru/20250513/vlasti-2016673630.html

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Митинг сторонников Гуцул у здания Апелляционной палаты Кишинева Гуцул заявила, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о ее домашнем аресте. При этом глава Гагаузии подчеркнула, что не собирается сдаваться. Домашний арест политика был ранее продлен до 13 июня, защита это решение опротестовала. Сегодня как раз была рассмотрена апелляция. У здания Апелляционной палаты собрались сторонники Гуцул. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. У здания суда в Кишиневе, где проходят заседания по делу главы Гагаузии, люди регулярно собираются в поддержку политика. 2025-05-21T14:31 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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