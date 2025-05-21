https://ria.ru/20250521/guljajpole-2018232766.html

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.05.2025

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области

Удар нанесен по штабу ВСУ в прифронтовом городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:50:00+03:00

2025-05-21T12:50:00+03:00

2025-05-21T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Удар нанесен по штабу ВСУ в прифронтовом городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Гуляйполе попадание в штаб, обращаю внимание, штаб – это не здание министерского уровня, военный штаб – место, где перед принятием решения консультируются командиры разных родов войск, с разных направлений", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

киев

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запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины