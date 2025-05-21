https://ria.ru/20250521/guevo-2018189645.html
Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево
Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево - РИА Новости, 21.05.2025
Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево
Российские военные уничтожили почти все силы ВСУ, брошенные на захват села Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости замначальника главного... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:35:00+03:00
2025-05-21T09:35:00+03:00
2025-05-21T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
россия
апти алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010017399_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_0f5ce7f570fe2e138b1201693bd972c8.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили почти все силы ВСУ, брошенные на захват села Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены", — заявил собеседник агентства. На прошлой неделе Алаудинов рассказал, что противник хотел окружить Глушковский район и изолировать его вдоль реки Сейм, чтобы Киев мог использовать это на переговорах с Москвой, но эти попытки пресекла российская армия. Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010017399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f1e8455aca343c4cacf5a33b2ca8b761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, курская область, россия, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Россия, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин
Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево
Алаудинов: почти весь состав ВСУ, пытавшийся захватить Гуево, уничтожен