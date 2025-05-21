https://ria.ru/20250521/guevo-2018189645.html

Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево

Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево - РИА Новости, 21.05.2025

Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево

Российские военные уничтожили почти все силы ВСУ, брошенные на захват села Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости замначальника главного... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:35:00+03:00

2025-05-21T09:35:00+03:00

2025-05-21T11:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

россия

апти алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили почти все силы ВСУ, брошенные на захват села Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены", — заявил собеседник агентства. На прошлой неделе Алаудинов рассказал, что противник хотел окружить Глушковский район и изолировать его вдоль реки Сейм, чтобы Киев мог использовать это на переговорах с Москвой, но эти попытки пресекла российская армия. Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

россия

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глушковский район, курская область, россия, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин