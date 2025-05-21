https://ria.ru/20250521/gruppa-2018196550.html

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов - РИА Новости, 21.05.2025

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов

Полиция пресекла деятельность межрегиональной группы наркодельцов, задержано шестеро подозреваемых, изъято наркотиков на 100 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:10:00+03:00

2025-05-21T10:10:00+03:00

2025-05-21T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность межрегиональной группы наркодельцов, задержано шестеро подозреваемых, изъято наркотиков на 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской республике и республиканского УФСБ России пресекли деятельность межрегиональной группы наркодельцов", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что злоумышленники организовали на территории Карачаево-Черкесии Ставропольского и Краснодарского краев сбыт разных наркотиков с помощью тайников-закладок. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых – граждан одного из среднеазиатских государств. Двое из них, предположительно, были организаторами противоправной деятельности. "По местам проживания задержанных и в тайниках-закладках на территории Карачаево-Черкесской республики обнаружено более 10 килограммов наркотиков, колбы, упаковочные пакеты, весы… Стоимость изъятой партии запрещенных веществ, в том числе метадона, мефедрона и героина, на черном рынке составляет около 100 миллионов рублей", - уточнила Волк. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1, а также статьями 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранты заключены под стражу. Полиция продолжает поиск возможных соучастников, завершили в ведомстве.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997530973.html

https://ria.ru/20250407/narkotiki-2009825201.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, краснодарский край, ирина волк