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В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов - РИА Новости, 21.05.2025
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10:10 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gruppa-2018196550.html
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов - РИА Новости, 21.05.2025
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов
Полиция пресекла деятельность межрегиональной группы наркодельцов, задержано шестеро подозреваемых, изъято наркотиков на 100 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:10:00+03:00
2025-05-21T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность межрегиональной группы наркодельцов, задержано шестеро подозреваемых, изъято наркотиков на 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской республике и республиканского УФСБ России пресекли деятельность межрегиональной группы наркодельцов", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что злоумышленники организовали на территории Карачаево-Черкесии Ставропольского и Краснодарского краев сбыт разных наркотиков с помощью тайников-закладок. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых – граждан одного из среднеазиатских государств. Двое из них, предположительно, были организаторами противоправной деятельности. "По местам проживания задержанных и в тайниках-закладках на территории Карачаево-Черкесской республики обнаружено более 10 килограммов наркотиков, колбы, упаковочные пакеты, весы… Стоимость изъятой партии запрещенных веществ, в том числе метадона, мефедрона и героина, на черном рынке составляет около 100 миллионов рублей", - уточнила Волк. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1, а также статьями 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранты заключены под стражу. Полиция продолжает поиск возможных соучастников, завершили в ведомстве.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997530973.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Краснодарский край, Ирина Волк
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность группы наркодельцов

В КЧР задержали 6 подозреваемых в сбыте наркотиков

© РИА Новости / Сергей Венявскийнаручники
наручники - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность межрегиональной группы наркодельцов, задержано шестеро подозреваемых, изъято наркотиков на 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской республике и республиканского УФСБ России пресекли деятельность межрегиональной группы наркодельцов", - написала Волк в Telegram-канале.
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Следствие предварительно установило, что злоумышленники организовали на территории Карачаево-Черкесии Ставропольского и Краснодарского краев сбыт разных наркотиков с помощью тайников-закладок.
Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых – граждан одного из среднеазиатских государств. Двое из них, предположительно, были организаторами противоправной деятельности.
"По местам проживания задержанных и в тайниках-закладках на территории Карачаево-Черкесской республики обнаружено более 10 килограммов наркотиков, колбы, упаковочные пакеты, весы… Стоимость изъятой партии запрещенных веществ, в том числе метадона, мефедрона и героина, на черном рынке составляет около 100 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1, а также статьями 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранты заключены под стражу. Полиция продолжает поиск возможных соучастников, завершили в ведомстве.
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