https://ria.ru/20250521/granty-2018152737.html

В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*

В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества* - РИА Новости, 21.05.2025

В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*

Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:07:00+03:00

2025-05-21T02:07:00+03:00

2025-05-21T02:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук (NEH) и решении об отмене грантов, связанных с продвижением ЛГБТ-сообщества*. "В период прошлой администрации Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) выделил следующие гранты, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, которые в настоящее время отменены (общая экономия составила 163 миллиона долларов)," – говорится в сообщении DOGE. Далее DOGE приводит примеры крупных грантов, среди которых: 350 тысяч долларов на создание интерактивных путеводителей для представителей ЛГБТ-сообщества*; 350 тысяч долларов на разработку испанской версии международного онлайн-словаря терминов, связанных с ЛГБТ*. Департамент подчеркнул, что в дальнейшем гранты NEH будут присуждаться на основе заслуг и направляться на проекты, не связанные с концепцией "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а поддерживающие проамериканские ценности. NEH – это единственное федеральное агентство в США, которое финансирует исследования в области гуманитарных наук. С момента своего основания в 1965 году NEH выделило более 6 миллиардов долларов в виде грантов музеям, историческим местам, учебным заведениям, библиотекам, СМИ, научно-исследовательским институтам и независимым ученым.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html

https://ria.ru/20250429/ssha-2014104472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире