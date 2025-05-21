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В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества* - РИА Новости, 21.05.2025
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02:07 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/granty-2018152737.html
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества* - РИА Новости, 21.05.2025
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*
Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:07:00+03:00
2025-05-21T02:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук (NEH) и решении об отмене грантов, связанных с продвижением ЛГБТ-сообщества*. "В период прошлой администрации Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) выделил следующие гранты, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, которые в настоящее время отменены (общая экономия составила 163 миллиона долларов)," – говорится в сообщении DOGE. Далее DOGE приводит примеры крупных грантов, среди которых: 350 тысяч долларов на создание интерактивных путеводителей для представителей ЛГБТ-сообщества*; 350 тысяч долларов на разработку испанской версии международного онлайн-словаря терминов, связанных с ЛГБТ*. Департамент подчеркнул, что в дальнейшем гранты NEH будут присуждаться на основе заслуг и направляться на проекты, не связанные с концепцией "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а поддерживающие проамериканские ценности. NEH – это единственное федеральное агентство в США, которое финансирует исследования в области гуманитарных наук. С момента своего основания в 1965 году NEH выделило более 6 миллиардов долларов в виде грантов музеям, историческим местам, учебным заведениям, библиотекам, СМИ, научно-исследовательским институтам и независимым ученым.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html
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Россия, США, В мире
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*

OGE отменил гранты для продвижения ЛГБТ-повестки на миллион долларов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук (NEH) и решении об отмене грантов, связанных с продвижением ЛГБТ-сообщества*.
"В период прошлой администрации Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) выделил следующие гранты, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, которые в настоящее время отменены (общая экономия составила 163 миллиона долларов)," – говорится в сообщении DOGE.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC
15 мая, 19:07
Далее DOGE приводит примеры крупных грантов, среди которых: 350 тысяч долларов на создание интерактивных путеводителей для представителей ЛГБТ-сообщества*; 350 тысяч долларов на разработку испанской версии международного онлайн-словаря терминов, связанных с ЛГБТ*.
Департамент подчеркнул, что в дальнейшем гранты NEH будут присуждаться на основе заслуг и направляться на проекты, не связанные с концепцией "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а поддерживающие проамериканские ценности.
NEH – это единственное федеральное агентство в США, которое финансирует исследования в области гуманитарных наук. С момента своего основания в 1965 году NEH выделило более 6 миллиардов долларов в виде грантов музеям, историческим местам, учебным заведениям, библиотекам, СМИ, научно-исследовательским институтам и независимым ученым.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Сотрудники DOGE получили доступ к секретным госсетям США, сообщает NPR
29 апреля, 16:06
 
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