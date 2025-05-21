https://ria.ru/20250521/granty-2018152737.html
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества* - РИА Новости, 21.05.2025
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*
Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:07:00+03:00
2025-05-21T02:07:00+03:00
2025-05-21T02:07:00+03:00
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:86:3057:1806_1920x0_80_0_0_48dafd8aa10d659cda5f5caeaf2ca585.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук (NEH) и решении об отмене грантов, связанных с продвижением ЛГБТ-сообщества*. "В период прошлой администрации Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) выделил следующие гранты, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, которые в настоящее время отменены (общая экономия составила 163 миллиона долларов)," – говорится в сообщении DOGE. Далее DOGE приводит примеры крупных грантов, среди которых: 350 тысяч долларов на создание интерактивных путеводителей для представителей ЛГБТ-сообщества*; 350 тысяч долларов на разработку испанской версии международного онлайн-словаря терминов, связанных с ЛГБТ*. Департамент подчеркнул, что в дальнейшем гранты NEH будут присуждаться на основе заслуг и направляться на проекты, не связанные с концепцией "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а поддерживающие проамериканские ценности. NEH – это единственное федеральное агентство в США, которое финансирует исследования в области гуманитарных наук. С момента своего основания в 1965 году NEH выделило более 6 миллиардов долларов в виде грантов музеям, историческим местам, учебным заведениям, библиотекам, СМИ, научно-исследовательским институтам и независимым ученым.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html
https://ria.ru/20250429/ssha-2014104472.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_3d48c82b0edaae420411ea8fbacd1c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
В США отменили гранты, связанные с продвижением ЛГБТ-сообщества*
OGE отменил гранты для продвижения ЛГБТ-повестки на миллион долларов
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости.
Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил в социальной сети X
о проведении расследования в отношении Национального фонда гуманитарных наук (NEH) и решении об отмене грантов, связанных с продвижением ЛГБТ-сообщества*.
"В период прошлой администрации Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) выделил следующие гранты, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, которые в настоящее время отменены (общая экономия составила 163 миллиона долларов)," – говорится в сообщении DOGE.
Далее DOGE приводит примеры крупных грантов, среди которых: 350 тысяч долларов на создание интерактивных путеводителей для представителей ЛГБТ-сообщества*; 350 тысяч долларов на разработку испанской версии международного онлайн-словаря терминов, связанных с ЛГБТ*.
Департамент подчеркнул, что в дальнейшем гранты NEH будут присуждаться на основе заслуг и направляться на проекты, не связанные с концепцией "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а поддерживающие проамериканские ценности.
NEH – это единственное федеральное агентство в США
, которое финансирует исследования в области гуманитарных наук. С момента своего основания в 1965 году NEH выделило более 6 миллиардов долларов в виде грантов музеям, историческим местам, учебным заведениям, библиотекам, СМИ, научно-исследовательским институтам и независимым ученым.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.