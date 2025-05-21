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В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии - РИА Новости, 21.05.2025
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии
На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:34:00+03:00
2025-05-21T04:34:00+03:00
2025-05-21T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки. <…> Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей", — сказал он.Аналитик отметил, что риск эскалации довольно высок, особенно если власть в Киеве пошатнется."Кроме того, если вдруг начнется период политической неопределенности на Украине, я уже вижу, что этот регион попытается выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии, они, в свою очередь очень бы хотели получить эту территорию", — заключил Риттер.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал Совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ сообщил, что Будапешт высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Украина объявила о зеркальном ответе. Сотрудники венгерского антитеррористического центра в тот же день также задержали в центре столицы бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
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https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html
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в мире, украина, венгрия, скотт риттер, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Венгрия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии
Скотт Риттер: назревает конфликт на границе Украины и Венгрии