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В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии - РИА Новости, 21.05.2025
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04:34 21.05.2025 (обновлено: 11:02 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/granitsa-2018159787.html
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии - РИА Новости, 21.05.2025
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии
На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:34:00+03:00
2025-05-21T11:02:00+03:00
в мире
украина
венгрия
скотт риттер
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки. &lt;…&gt; Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей", — сказал он.Аналитик отметил, что риск эскалации довольно высок, особенно если власть в Киеве пошатнется."Кроме того, если вдруг начнется период политической неопределенности на Украине, я уже вижу, что этот регион попытается выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии, они, в свою очередь очень бы хотели получить эту территорию", — заключил Риттер.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал Совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ сообщил, что Будапешт высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Украина объявила о зеркальном ответе. Сотрудники венгерского антитеррористического центра в тот же день также задержали в центре столицы бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
https://ria.ru/20250520/vengriya-2018127473.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, украина, венгрия, скотт риттер, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Венгрия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В США забили тревогу из-за ситуации на границе Украины и Венгрии

Скотт Риттер: назревает конфликт на границе Украины и Венгрии

© AP Photo / MTI/Balazs MohaiВенгерские военнослужащие на границе
Венгерские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / MTI/Balazs Mohai
Венгерские военнослужащие на границе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.
"Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки. <…> Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей", — сказал он.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Венгрии выявили еще двух украинских шпионов
20 мая, 20:17
Аналитик отметил, что риск эскалации довольно высок, особенно если власть в Киеве пошатнется.
"Кроме того, если вдруг начнется период политической неопределенности на Украине, я уже вижу, что этот регион попытается выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии, они, в свою очередь очень бы хотели получить эту территорию", — заключил Риттер.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Защитим от атаки". В Венгрии пришли в ярость из-за действий Украины
9 мая, 21:46
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал Совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ сообщил, что Будапешт высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Украина объявила о зеркальном ответе. Сотрудники венгерского антитеррористического центра в тот же день также задержали в центре столицы бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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В миреУкраинаВенгрияСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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