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Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за три месяца - РИА Новости, 21.05.2025
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09:30 21.05.2025 (обновлено: 12:15 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/goskompanii-2018090705.html
Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за три месяца
Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за три месяца - РИА Новости, 21.05.2025
Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за три месяца
Объем закупок госкомпаний у самозанятых по 223-ФЗ в первом квартале текущего года превысил 6 миллиардов рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:30:00+03:00
2025-05-21T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Объем закупок госкомпаний у самозанятых по 223-ФЗ в первом квартале текущего года превысил 6 миллиардов рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 172%, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Количество самозанятых граждан, заключивших договоры с госзаказчиками, относительно первых трех месяцев прошлого года увеличилось на 26% и составило более 3,6 тысячи."Госзакупки стали важным рынком сбыта для самозанятых. Число заключенных договоров выросло на 13% и превысило 4,4 тысячи. Мы видим рост в области научной деятельности, образования, информационных технологий, архитектуры, а также в сфере креативных индустрий", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Наибольший прирост по объему закупок у самозанятых по итогам первого квартала 2025 года был отмечен в сферах услуг по ремонту оборудования (в 17,2 раза), услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа (в 7,4 раза), услуг страхования (в 3,6 раза), услуг по рекламе и исследованию конъюнктуры рынка (в 3,3 раза), а также профессиональных, научных и технических услуг (в 2,4 раза). Лидерами по объему закупок у самозанятых среди регионов стали Оренбургская область (1,03 миллиарда рублей), Москва (0,99 миллиарда рублей), Краснодарский край (0,65 миллиарда рублей), Приморский край (0,52 миллиарда рублей), Московская область (0,37 миллиарда рублей).Набольший прирост объема закупок у самозанятых граждан по сравнению с аналогичным периодом 2024 года произошел в Оренбургской области (+1 миллиард рублей), далее следуют Краснодарский край (+612,4 миллиона рублей), Москва (+587,8 миллиона рублей), Приморский край (+486,8 миллиона рублей), Московская область (+256,8 миллиона рублей). Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-ной квоты на закупку продукции у МСП по 223-ФЗ.
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поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, россия
Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП, Россия, Твой бизнес
Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за три месяца

Госкомпании закупили у самозанятых услуг на 6 млрд рублей за I квартал

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Объем закупок госкомпаний у самозанятых по 223-ФЗ в первом квартале текущего года превысил 6 миллиардов рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 172%, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Количество самозанятых граждан, заключивших договоры с госзаказчиками, относительно первых трех месяцев прошлого года увеличилось на 26% и составило более 3,6 тысячи.
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"Госзакупки стали важным рынком сбыта для самозанятых. Число заключенных договоров выросло на 13% и превысило 4,4 тысячи. Мы видим рост в области научной деятельности, образования, информационных технологий, архитектуры, а также в сфере креативных индустрий", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Наибольший прирост по объему закупок у самозанятых по итогам первого квартала 2025 года был отмечен в сферах услуг по ремонту оборудования (в 17,2 раза), услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа (в 7,4 раза), услуг страхования (в 3,6 раза), услуг по рекламе и исследованию конъюнктуры рынка (в 3,3 раза), а также профессиональных, научных и технических услуг (в 2,4 раза). Лидерами по объему закупок у самозанятых среди регионов стали Оренбургская область (1,03 миллиарда рублей), Москва (0,99 миллиарда рублей), Краснодарский край (0,65 миллиарда рублей), Приморский край (0,52 миллиарда рублей), Московская область (0,37 миллиарда рублей).
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Набольший прирост объема закупок у самозанятых граждан по сравнению с аналогичным периодом 2024 года произошел в Оренбургской области (+1 миллиард рублей), далее следуют Краснодарский край (+612,4 миллиона рублей), Москва (+587,8 миллиона рублей), Приморский край (+486,8 миллиона рублей), Московская область (+256,8 миллиона рублей).
Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-ной квоты на закупку продукции у МСП по 223-ФЗ.
 
Твой бизнесПоддержка бизнесаАлександр ИсаевичКорпорация МСПРоссия
 
 
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