https://ria.ru/20250521/gosduma-2018159640.html

В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов

В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов - РИА Новости, 21.05.2025

В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов

Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:31:00+03:00

2025-05-21T04:31:00+03:00

2025-05-21T04:31:00+03:00

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом. "В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам", - сказал он РИА Новости. По его словам, в результате потребления опыленных цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы. "Предлагаю в законодательстве предусмотреть соответствующую обязанность для организаций, осуществляющих значимые, но зачастую опасные испытания пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250520/shtraf-2017969613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф