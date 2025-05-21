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В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов - РИА Новости, 21.05.2025
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04:31 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gosduma-2018159640.html
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов - РИА Новости, 21.05.2025
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов
Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:31:00+03:00
2025-05-21T04:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом. "В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам", - сказал он РИА Новости. По его словам, в результате потребления опыленных цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы. "Предлагаю в законодательстве предусмотреть соответствующую обязанность для организаций, осуществляющих значимые, но зачастую опасные испытания пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом", - добавил парламентарий.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов

Наказание за неинформирование населения об испытании пестицидов могут ужесточить

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом.
"В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам", - сказал он РИА Новости.
По его словам, в результате потребления опыленных цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы.
"Предлагаю в законодательстве предусмотреть соответствующую обязанность для организаций, осуществляющих значимые, но зачастую опасные испытания пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом", - добавил парламентарий.
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