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Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб - РИА Новости, 21.05.2025
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22:20 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gosdep-2018354490.html
Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб
Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб - РИА Новости, 21.05.2025
Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб
Госдеп одобрил возможную продажу Польше более чем 1400 авиабомб GBU-39 на 180 миллионов долларов, заявил в среду Пентагон. РИА Новости, 21.05.2025
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2025-05-21T22:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Польше более чем 1400 авиабомб GBU-39 на 180 миллионов долларов, заявил в среду Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши авиабомб малого диаметра GBU-39/B и связанных с ними элементов логистики и обслуживания на сумму около 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении военного ведомства США. В частности, Польша запросила приобретение 1400 авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I) и четырех учебных авиабомб GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями, уточняет минобороны США.
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в мире, польша, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, Польша, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб

Пентагон одобрил продажу Польше более 1400 авиабомб GBU-39 на 180 млн долларов

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Польше более чем 1400 авиабомб GBU-39 на 180 миллионов долларов, заявил в среду Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши авиабомб малого диаметра GBU-39/B и связанных с ними элементов логистики и обслуживания на сумму около 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении военного ведомства США.
В частности, Польша запросила приобретение 1400 авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I) и четырех учебных авиабомб GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями, уточняет минобороны США.
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