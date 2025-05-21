https://ria.ru/20250521/gosdep-2018354490.html

Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб

Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб - РИА Новости, 21.05.2025

Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб

Госдеп одобрил возможную продажу Польше более чем 1400 авиабомб GBU-39 на 180 миллионов долларов, заявил в среду Пентагон. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Польше более чем 1400 авиабомб GBU-39 на 180 миллионов долларов, заявил в среду Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши авиабомб малого диаметра GBU-39/B и связанных с ними элементов логистики и обслуживания на сумму около 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении военного ведомства США. В частности, Польша запросила приобретение 1400 авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I) и четырех учебных авиабомб GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями, уточняет минобороны США.

https://ria.ru/20250127/polsha-1995793819.html

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в мире, польша, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша