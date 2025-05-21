https://ria.ru/20250521/gorlovka-2018353668.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.05.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:07:00+03:00

2025-05-21T22:07:00+03:00

2025-05-21T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-Городском районе города (Горловка - ред.) в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автомобиль пострадал мужчина 1989 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, при атаках ВСУ по центру Горловки было повреждено жилое домостроение, отметил глава республики. По данным Пушилина, ВСУ совершили пять вооруженных атак по территории ДНР в среду, применив ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные беспилотники.

https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины