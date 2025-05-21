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В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gorlovka-2018353668.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.05.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:07:00+03:00
2025-05-21T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-Городском районе города (Горловка - ред.) в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автомобиль пострадал мужчина 1989 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, при атаках ВСУ по центру Горловки было повреждено жилое домостроение, отметил глава республики. По данным Пушилина, ВСУ совершили пять вооруженных атак по территории ДНР в среду, применив ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные беспилотники.
https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Центрально-Городском районе города (Горловка - ред.) в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на автомобиль пострадал мужчина 1989 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь.
Кроме того, при атаках ВСУ по центру Горловки было повреждено жилое домостроение, отметил глава республики.
По данным Пушилина, ВСУ совершили пять вооруженных атак по территории ДНР в среду, применив ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные беспилотники.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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