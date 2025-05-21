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Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым - РИА Новости, 21.05.2025
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20:01 21.05.2025 (обновлено: 20:06 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/gladkov-2018342490.html
Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым
Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым - РИА Новости, 21.05.2025
Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:01:00+03:00
2025-05-21T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
денис мантуров
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, где обсудили текущее положение дел в регионе, в частности состояние экономики и доходную часть бюджета. "Закончилась встреча, которую проводил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Доложил текущее положение дел в Белгородской области. В первую очередь по экономике, о доходной части бюджета региона. Проговорили о проблемах, которые возникают в текущий период времени у наших крупнейших предприятий. Согласовали подходы к решению этих проблем", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, была затронута тема федеральной помощи жителям пострадавших населенных пунктов Белгородской области. Губернатор подчеркнул необходимость дополнительных мер поддержки для этих жителей. "Благодарен правительству России, Михаилу Владимировичу Мишустину, Денису Валентиновичу Мантурову за оказываемую помощь", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, денис мантуров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Денис Мантуров
Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым

Гладков доложил Мантурову о ситуации в Белгородской области

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, где обсудили текущее положение дел в регионе, в частности состояние экономики и доходную часть бюджета.
"Закончилась встреча, которую проводил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Доложил текущее положение дел в Белгородской области. В первую очередь по экономике, о доходной части бюджета региона. Проговорили о проблемах, которые возникают в текущий период времени у наших крупнейших предприятий. Согласовали подходы к решению этих проблем", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Кроме того, была затронута тема федеральной помощи жителям пострадавших населенных пунктов Белгородской области. Губернатор подчеркнул необходимость дополнительных мер поддержки для этих жителей.
"Благодарен правительству России, Михаилу Владимировичу Мишустину, Денису Валентиновичу Мантурову за оказываемую помощь", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковДенис Мантуров
 
 
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