https://ria.ru/20250521/gladkov-2018342490.html

Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым

Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым - РИА Новости, 21.05.2025

Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом... РИА Новости, 21.05.2025

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, где обсудили текущее положение дел в регионе, в частности состояние экономики и доходную часть бюджета. "Закончилась встреча, которую проводил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Доложил текущее положение дел в Белгородской области. В первую очередь по экономике, о доходной части бюджета региона. Проговорили о проблемах, которые возникают в текущий период времени у наших крупнейших предприятий. Согласовали подходы к решению этих проблем", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, была затронута тема федеральной помощи жителям пострадавших населенных пунктов Белгородской области. Губернатор подчеркнул необходимость дополнительных мер поддержки для этих жителей. "Благодарен правительству России, Михаилу Владимировичу Мишустину, Денису Валентиновичу Мантурову за оказываемую помощь", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Станислав Ванд

россия, белгородская область, вячеслав гладков, денис мантуров