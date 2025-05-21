https://ria.ru/20250521/gayana-2018363175.html

Президент Гайаны назвал выборы в Эссекибо угрозой суверенитету страны

Президент Гайаны назвал выборы в Эссекибо угрозой суверенитету страны - РИА Новости, 21.05.2025

Президент Гайаны назвал выборы в Эссекибо угрозой суверенитету страны

Президент Гайаны Ирфан Али заявил, что выборы, которые Венесуэла намерена провести 25 мая на спорной территории Эссекибо, являются прямой угрозой суверенитету... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:55:00+03:00

2025-05-21T23:55:00+03:00

2025-05-21T23:55:00+03:00

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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Президент Гайаны Ирфан Али заявил, что выборы, которые Венесуэла намерена провести 25 мая на спорной территории Эссекибо, являются прямой угрозой суверенитету его страны. Его слова приводит местное издание Newsroom."Это угроза нашей территории, угроза нашему суверенитету, угроза нашей национальной безопасности и угроза международному правопорядку", — заявил Али в ходе публичного выступления, посвящённого ситуации вокруг Эссекибо, слова политика приводит местное издание Newsroom. По словам Али, несмотря на постановление Международного суда ООН, обязывающее Каракас воздержаться от проведения голосования в спорном регионе, Венесуэла продолжает провокационные действия, нарушая международные нормы и порядок. Позицию Гайаны он назвал непреклонной - "ни дюйма территории не будет передано - ни сейчас, ни когда-либо". Президент Гайаны пояснил, что защита интересов республики строится на трёх принципах — дипломатическом давлении, усилении обороноспособности и стратегическом международном сотрудничестве, в том числе с Соединёнными Штатами. Он также добавил, что Гайана продолжает консультации по возможным дипломатическим мерам, включая отзыв или высылку послов, однако "каналы связи с Каракасом пока остаются открытыми". Венесуэла отвергает юрисдикцию Международного суда ООН в территориальном споре и заявляет, что выборы в Эссекибо состоятся в запланированные сроки. Каракас настаивает на возвращении к прямым переговорам в рамках Женевского соглашения 1966 года. Спорная территория площадью около 160 тысяч квадратных километров управляется Гайаной на основании арбитражного решения 1899 года. Каракас считает его недействительным и продолжает претендовать на регион, где обнаружены значительные запасы нефти.

https://ria.ru/20250328/maduro-2007837126.html

https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гайана, каракас, венесуэла, оон