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Виталий Ганчев: ВСУ охотятся за сотрудниками нашей администрации

Виталий Ганчев: ВСУ охотятся за сотрудниками нашей администрации - РИА Новости, 21.05.2025

Виталий Ганчев: ВСУ охотятся за сотрудниками нашей администрации

Операторы БПЛА ВСУ охотятся за машинами сотрудников российской администрации, доставляющим гуманитарную помощь в подконтрольные РФ районы Харьковской области,... РИА Новости, 21.05.2025

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Операторы БПЛА ВСУ охотятся за машинами сотрудников российской администрации, доставляющим гуманитарную помощь в подконтрольные РФ районы Харьковской области, но тем не менее этот процесс не останавливается. Люди возвращаются в прифронтовые районы, а сотрудники местной администрации помогают им восстанавливать дома после обстрелов и ударов дронов ВСУ, получать российское гражданство и просто жить в непростых условиях. О ситуации в прифронтовых районах Харьковской области в интервью РИА Новости рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.– Практически ежедневно в военных сводках фигурирует Харьковская область, какая сейчас обстановка на линии соприкосновения?– Обстановка на территории Харьковской области остается достаточно сложной, каких-то серьезных изменений по линии фронта мы сейчас не наблюдаем, но поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении поселка Дорошовка. Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то, что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров, и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем.– Это как-то может повлиять на логистику и усложнить поставки продовольствия и вооружения для ВСУ на данном участке?– Безусловно, прежде всего, мы же понимаем, что фронт и активные боевые действия даже в активной обороне, это все-таки тыловое обеспечение. Это и ротация, это и подвоз БК (боеприпасов – ред.) и так далее. Как с одной, так и с другой стороны... Контроль над определенными логистическими путями. Это уже стратегическое преимущество на поле боя.– Сколько людей проживает непосредственно на линии фронта на данном участке? Речь идет о Купянском районе Харьковской области?– Произвести полный подсчет того населения, которое там находится, конечно сейчас невозможно. Оперативная обстановка нам этого сделать не позволяет. Там постоянно боевые действия. Но примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятисот человек. То есть, это действительно в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения находятся населенные пункты. И сейчас по мере их освобождения мы можем уже видеть, действительно ли там эти люди находятся. Потому что украинские власти неоднократно объявили о принудительной эвакуации. В первую очередь, они вывозили население, и уже во вторую очередь после освобождения, если люди высказывают пожелание выехать в безопасное место, то уже при помощи военнослужащих и наша администрация производит эвакуацию из зоны боевых действий. Поэтому, конечно, эти поселки практически остаются пустыми.– Мы знаем, что также не смотря на опасность атак дронов ВСУ и обстрелы люди остаются в поселках, которые находятся на определенном отдалении от линии фронта в Харьковской области. Почему они не уезжают с этих территорий?– Да, действительно люди проживают, об этом постоянно говорится, о том, что и наша администрация непосредственного района обеспечивает жизнедеятельность этих поселков. Люди не хотят выезжать из своих домовладений по одной простой причине, как правило, пока человек поживает, он хотя бы следит, даже если есть какие-то незначительные разрушения все-таки, и мы помогаем восстанавливать. Очень много все-таки жителей, это люди преклонного возраста, как правило они не хотят покидать свои дома и выезжать.Если есть родственники на территории Российской Федерации, то конечно жители высказывают пожелания прежде всего соединиться со своими родными, объединить семьи, и тогда, конечно, мы оказываем помощь. Ну на остальных мы не можем оказывать давление, а люди, даже если достаточно сложная оперативная обстановка и под обстрелами, все-таки продолжают проживать. Поэтому наша работа и сводится именно к тому, чтобы оказать необходимую посильную поддержку этим жителям.– Недавно людям доставили семена разных овощей. Действительно ли люди, которые проживают под постоянными обстрелами, находят время, чтобы заниматься огородами?– Ну, понимаете, жизнь-то все-таки продолжается, люди стараются себя прокормить и сами, кроме той гуманитарной помощи, которую они получают от волонтеров, от нашей администрации, от МЧС России. Вот сейчас весна, и каждый хочет все-таки чтобы их огороды, местное хозяйство продолжало функционировать для того, чтобы потом могли люди все-таки действительно сами себя кормить и ни от кого не зависеть. Поэтому по возможности, конечно, они сами, приобретают эти семена, средства защиты растений и технические средства для обработки своих земель. Но, конечно же, наша администрация оказывает им в этом поддержку.– В каких районах подконтрольной России Харьковской области идет отток людей, а в какие районы люди возвращаются?– Как правило, люди возвращаются в те поселки, которые относительно находятся в тыловой зоне. Как правило, это молодые люди, которые способны нормально перемещаться по территории, и в основном они, конечно, возвращаются сейчас с весной в свои домовладения после отопительного периода, который очень было сложно пережить на территории Харьковской области, несмотря на то, что мы нашим жителям поставляем и уголь, и дрова, и газ в баллонах сейчас уже будет поставляться.Все-таки, как я уже сказал, по желанию жителей, они выезжают и особенно это было на осенне-зимний период. Сейчас с весной, с потеплением, с улучшением дорожного покрытия, которое, по сути, на территории Харьковской области отсутствует, это полевые дороги, в основном, конечно, получается привязка в любом случае к погодным условиям. То есть, если будут дожди, то люди уже не могут перемещаться по территории. Ну, тем не менее, они стараются, конечно, вернуться. Как мы уже говорили о том, что нужно вести свое хозяйство, кто-то разводит даже и домашний скот и следит за своим огородом, поэтому люди мигрируют, и вот сейчас весной будет уже небольшой приток тех жителей, которые выехали ранее.– Вы как-то регулируете перемещение по территории? Предупреждаете, что в таком-то районе пострадали люди, и не нужно там ездить?– Мы стараемся не ограничивать перемещение граждан, действительно это производится только советом, потому что все-таки у нас та тыловая часть поселков, о которой я сказал ранее, она все меньше и меньше. Люди все равно будут ездить к себе домой, при том, что у многих там остались родные, особенно там, где родные бабушки, дедушки и нужно тоже оказывать поддержку. Конечно же мы советуем, если очень серьезный обстрел, ограничить перемещение. Кроме того, и военные на территории Харьковской области, которая под их контролем находится, они тоже иногда ограничивают при сильных обстрелах перемещение мирного населения. Потому что это прежде всего ведет именно к жертвам.– С какими основными проблемами сталкиваются жители подконтрольных России районов Харьковской области?– Ну первое это, конечно, жизнеобеспечение. Электроснабжение централизованное, газоснабжение в этих населенных пунктах отсутствует полностью. Основная задача – это поставить необходимые энергоресурсы в виде угля, дров, газа. С этим тоже есть определенные логистические трудности. Все-таки мы очень зависим от погодных условий. То есть, доставка даже гуманитарной помощи сопряжена с определенными проблемами и, кроме того, это еще и риски. Потому что нужно понимать, что операторы вооруженных формирований Украины, операторы дронов – они устраивают охоту за нашими сотрудниками и за мирными жителями. То есть, если видят перемещение автомобиля, они уже примерно понимают, какой транспортный состав военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, и наносятся удары.Вот недавно мы опять получили сообщение о том, что по автомобилю скорой помощи ВГА Купянского района был нанесен удар БПЛА. Это основные проблемы, с которыми мы, конечно, сталкиваемся, но как я уже говорил ранее, это ни в коем случае это не остановит нашу работу. Люди нуждаются в постоянной регулярной ежедневной помощи, это развоз хлеба, опять же. Многие жители у нас высказывали желание получить гражданство Российской Федерации, и мы тоже оказываем поддержку. Поэтому тоже производим транспортировку людей, и это тоже опять же сопряжено с определенными рисками, то есть, вот это основная проблема в нашей сегодняшней работе. Ну как я и говорю, все равно в любом случае противнику не удастся эту работу остановить, мы будем продолжать ее.– Какое количество жителей подконтрольных России территорий Харьковской области уже имеют российское гражданство?– Около 70% жителей освобожденных территорий Харьковской области уже являются гражданами России.– Продолжается ли этот процесс?– Безусловно. У нас есть определенные и формальные трудности, у многих людей утеряны документы, поэтому есть усложненная процедура подтверждения личности, восстановления документов. Ну тем не менее эта работа проводится постоянно, и еще раз говорю, люди сами высказывают (желание получить российское гражданство – ред.), это их инициатива. И мы ее конечно поддерживаем.– Вы говорили об отсутствии на данный момент газоснабжения данных территорий, как решается эта проблема? Доставляете газ в баллонах?– Технически это достаточно сложный вопрос, то есть когда есть определенные технические возможности, рядом газовая станция, которую можно быстро обратиться это все сделать, тогда возможно эти проблемы бы и не возникали. Но для нас это все-таки проблемы. Первая – это логистика, это доступ в определенные населенные пункты, которые постоянно находятся под обстрелом. И надо понимать, что газ – это достаточно сложный и опасный груз. То есть, если попадет осколок просто в автомобиль, он, возможно, продолжит двигаться. Если пройдет осколок газовый баллон, мы понимаем, что пострадает не только автомобиль, но и люди.– Вы говорили, что недавно была атака БПЛА на автомобиль скорой помощи, можете рассказать подробности?– По нашим данным пострадавших нет, только непосредственно сам автомобиль скорой помощи. Безусловно, этот автомобиль выполнял служебные задачи от нашего министерства здравоохранения. У нас работают фельдшерско-акушерские пункты, куда мы доставляем медикаменты и медоборудование. Иногда, естественно, проводится осмотр жителей по их потребностям, по их заявкам. Поэтому наши автомобили – кареты скорой помощи постоянно практически курсируют по этой территории. Периодически мы, конечно, терпим небольшие удары, а иногда и достаточно большие, серьезные. Не так давно при ударе именно по фельдшерскому акушерскому пункту автомобиль скорой помощи был уничтожен полностью и не подлежит восстановлению. Что самое интересное, и это показывает, насколько циничны вооруженные формирования Украины, – не может оператор БПЛА не видеть, куда он направляет ударный дрон. Поэтому, что это автомобиль с красным крестом, это оказание именно гражданскому населению медицинской помощи, это осознают, но тем не менее наносят удары.

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Ольга Фомченкова

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