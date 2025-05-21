https://ria.ru/20250521/fsin-2018243915.html

ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье

ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025

ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье

Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:33:00+03:00

2025-05-21T13:33:00+03:00

2025-05-21T13:33:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. "В связи с распространяемой в сети интернет информацией о побеге осужденных из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250504/fsin-2014833939.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)