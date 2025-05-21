https://ria.ru/20250521/fsin-2018243915.html
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье
Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:33:00+03:00
2025-05-21T13:33:00+03:00
2025-05-21T13:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. "В связи с распространяемой в сети интернет информацией о побеге осужденных из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250504/fsin-2014833939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье
ФСИН опровергла информацию о побеге двух осужденных из автобуса в Подмосковье