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ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025
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13:33 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/fsin-2018243915.html
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье
Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:33:00+03:00
2025-05-21T13:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России. "В связи с распространяемой в сети интернет информацией о побеге осужденных из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250504/fsin-2014833939.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Подмосковье

ФСИН опровергла информацию о побеге двух осужденных из автобуса в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Информация о побеге осужденных из автобуса в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
"В связи с распространяемой в сети интернет информацией о побеге осужденных из автобуса в Московской области сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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