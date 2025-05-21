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В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам - РИА Новости, 21.05.2025
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09:47 21.05.2025 (обновлено: 14:19 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/fsb-2018192766.html
В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам
В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам - РИА Новости, 21.05.2025
В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам
Жителя Калужской области задержали за сбор сведений по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:47:00+03:00
2025-05-21T14:19:00+03:00
калужская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жителя Калужской области задержали за сбор сведений по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержан гражданин России 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации", — говорится в релизе.Как уточнили в ФСБ, в сентябре 2023 года мужчина начал общаться в Telegram с представителем украинских спецслужб, а затем согласился помогать противнику. Его заданием было выявить места расположения систем противовоздушной обороны в Калужской области.В телефоне задержанного нашли переписку с куратором и боевиками запрещенных в России террористических организаций, в которой обсуждались планы по организации на территории России диверсий и терактов.По их заданию мужчина закупал пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, которые собрался заложить в схрон для украинских диверсантов. Помимо этого, он активно изучал переданные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу. Он полностью признал вину и активно сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013169894.html
https://ria.ru/20250519/fsb-2017770806.html
калужская область
украина
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины
ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные.
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калужская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Калужская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам

В Калужской области задержали мужчину, собиравшего развединформацию для Киева

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жителя Калужской области задержали за сбор сведений по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержан гражданин России 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации", — говорится в релизе.
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Как уточнили в ФСБ, в сентябре 2023 года мужчина начал общаться в Telegram с представителем украинских спецслужб, а затем согласился помогать противнику. Его заданием было выявить места расположения систем противовоздушной обороны в Калужской области.
В телефоне задержанного нашли переписку с куратором и боевиками запрещенных в России террористических организаций, в которой обсуждались планы по организации на территории России диверсий и терактов.
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По их заданию мужчина закупал пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, которые собрался заложить в схрон для украинских диверсантов. Помимо этого, он активно изучал переданные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу. Он полностью признал вину и активно сотрудничает со следствием.
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Калужская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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