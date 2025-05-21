https://ria.ru/20250521/fsb-2018192766.html

В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам

В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам - РИА Новости, 21.05.2025

В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам

Жителя Калужской области задержали за сбор сведений по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:47:00+03:00

2025-05-21T09:47:00+03:00

2025-05-21T14:19:00+03:00

калужская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жителя Калужской области задержали за сбор сведений по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержан гражданин России 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации", — говорится в релизе.Как уточнили в ФСБ, в сентябре 2023 года мужчина начал общаться в Telegram с представителем украинских спецслужб, а затем согласился помогать противнику. Его заданием было выявить места расположения систем противовоздушной обороны в Калужской области.В телефоне задержанного нашли переписку с куратором и боевиками запрещенных в России террористических организаций, в которой обсуждались планы по организации на территории России диверсий и терактов.По их заданию мужчина закупал пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, которые собрался заложить в схрон для украинских диверсантов. Помимо этого, он активно изучал переданные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, суд отправил его под стражу. Он полностью признал вину и активно сотрудничает со следствием.

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https://ria.ru/20250519/fsb-2017770806.html

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украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные. 2025-05-21T09:47 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калужская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия