https://ria.ru/20250521/fsb-2018167062.html

ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ

ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали дончанку за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:37:00+03:00

2025-05-21T06:37:00+03:00

2025-05-21T06:37:00+03:00

россия

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали дончанку за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана жительница г. Донецка, подозреваемая в государственной измене", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что женщина неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, используемые для финансирования украинских боевиков. "В прошлом году я переводила деньги на украинских боевиков. Мне просто не хватало смекалки, на что эти деньги потратить. Я являлась украинской патриоткой, ярый националист была. Поступила неправильно, сожалею о содеянном. Буду отвечать перед законом", - сказала задержанная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".

https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия, фсб