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ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ
ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали дончанку за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:37:00+03:00
2025-05-21T06:37:00+03:00
2025-05-21T06:37:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали дончанку за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана жительница г. Донецка, подозреваемая в государственной измене", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что женщина неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, используемые для финансирования украинских боевиков. "В прошлом году я переводила деньги на украинских боевиков. Мне просто не хватало смекалки, на что эти деньги потратить. Я являлась украинской патриоткой, ярый националист была. Поступила неправильно, сожалею о содеянном. Буду отвечать перед законом", - сказала задержанная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия, фсб
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия, ФСБ
ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ
ФСБ задержали жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене