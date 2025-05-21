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Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова - РИА Новости, 21.05.2025
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01:24 21.05.2025 (обновлено: 09:06 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/frantsiya-2018149652.html
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова - РИА Новости, 21.05.2025
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова
Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:24:00+03:00
2025-05-21T09:06:00+03:00
в мире
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мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", — сказала она на брифинге.Захарова отметила, что принятые ЕС санкции не имеют отношения к урегулированию на Украине — это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Парижа в научно-технической сфере, а также желание не допустить гуманитарного развития по линии гражданского общества."Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", — добавила дипломат.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, россия, украина, франция, мария захарова, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Евросоюз
Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова

Захарова: Франция, расширяя санкции, возглавила партию войны против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", — сказала она на брифинге.
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Совет Евросоюза во вторник утвердил 17-й пакет ограничений против Москвы, он включил 17 физических лиц и 58 компаний. Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, основным компонентом уже 18-го пакета рестрикций станут меры в энергетике. Она пообещала, что их быстро согласуют.

Захарова отметила, что принятые ЕС санкции не имеют отношения к урегулированию на Украине — это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Парижа в научно-технической сфере, а также желание не допустить гуманитарного развития по линии гражданского общества.
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"Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", — добавила дипломат.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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