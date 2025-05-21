https://ria.ru/20250521/frantsiya-2018149652.html

Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова

Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова - РИА Новости, 21.05.2025

Франция возглавила западную партию войны против России, заявила Захарова

Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:24:00+03:00

2025-05-21T01:24:00+03:00

2025-05-21T09:06:00+03:00

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санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима", — сказала она на брифинге.Захарова отметила, что принятые ЕС санкции не имеют отношения к урегулированию на Украине — это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Парижа в научно-технической сфере, а также желание не допустить гуманитарного развития по линии гражданского общества."Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", — добавила дипломат.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, франция, мария захарова, санкции в отношении россии, евросоюз