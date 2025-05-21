https://ria.ru/20250521/flot-2018165686.html

Патрушев поздравил Тихоокеанский флот с Днем Тихоокеанского флота

Патрушев поздравил Тихоокеанский флот с Днем Тихоокеанского флота - РИА Новости, 21.05.2025

Патрушев поздравил Тихоокеанский флот с Днем Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот (ТОФ) укрепляет свою боевую мощь и продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности России в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:09:00+03:00

2025-05-21T06:09:00+03:00

2025-05-21T06:09:00+03:00

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николай патрушев

тихоокеанский флот вмф россии

нато

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) укрепляет свою боевую мощь и продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Моряки-тихоокеанцы демонстрируют высокий профессионализм, преданность Отечеству, верность Андреевскому флагу, достойно выполняют воинский долг во имя мира и спокойствия на восточных рубежах нашей страны и просторах Мирового океана", - подчеркнул Патрушев в поздравлении ТОФ по случаю Дня Тихоокеанского флота России. Особо помощник президента отметил задачи, стоящие перед Тихоокеанским флотом. "Укрепляя свою боевую мощь и постоянно совершенствуя мастерство, Тихоокеанский флот продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в телеграмме. Патрушев пожелал командованию, личному составу, гражданским специалистам успехов в ответственной службе на благо России – великой морской державы. "Пусть корабли всегда возвращаются к родным берегам с победой, а в семьях царят благополучие и гордость за своих защитников", - добавил он. Военно-политическая обстановка сейчас характеризуется высокой напряженностью, наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорил Патрушев в конце апреля нынешнего года, выступая на президиуме Морской коллегии. Японии отводится роль восточного филиала НАТО, указывал ранее Патрушев. Агрессивные действия Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота, подчеркивал Патрушев. Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ. Тихоокеанский флот является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как отмечается на сайте министерства обороны РФ, для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск. Тихоокеанский флот ведет свое начало от русской военной флотилии, созданной для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов. 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта стали начальным звеном в зарождении морских сил России на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20250518/patrushev-2017649439.html

https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html

https://ria.ru/20250521/tikhookeanskiy_flot-1872942243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, дальний восток, николай патрушев, тихоокеанский флот вмф россии, нато, безопасность