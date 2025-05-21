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С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже
С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже - РИА Новости, 21.05.2025
С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже
Центральная криминальная полиция Финляндии сняла подозрения в якобы "нелегальной разведывательной деятельности" с россиянина, задержанного в 2022 году, сообщили РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:08:00+03:00
2025-05-21T19:08:00+03:00
2025-05-21T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сняла подозрения в якобы "нелегальной разведывательной деятельности" с россиянина, задержанного в 2022 году, сообщили в среду правоохранители. Финская полиция в 2022 году задержала иностранца на границе с Россией по подозрению в якобы "несанкционированной разведывательной деятельности" на юго-востоке Финляндии. Правоохранители не раскрывали гражданство задержанного. "Полиция провела допросы и другие предварительные следственные действия по данному делу, и у нас нет оснований подозревать преступления. Соответственно, предварительное расследование завершено", - приводятся слова старшего комиссара Центральной криминальной полиции Ристо Лохи в сообщении. Правоохранители уточнили, что задержанным иностранцем был гражданин России. Его, по словам полиции, подозревали в "обмене конфиденциальной информацией" с гражданином страны ЕС.
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в мире, финляндия, россия, евросоюз, происшествия
В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз, Происшествия
С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже
Финская полиция сняла с задержанного россиянина подозрения в разведдеятельности