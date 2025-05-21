https://ria.ru/20250521/finlyandiya-2018334225.html

С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже

С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже - РИА Новости, 21.05.2025

С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже

Центральная криминальная полиция Финляндии сняла подозрения в якобы "нелегальной разведывательной деятельности" с россиянина, задержанного в 2022 году, сообщили РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:08:00+03:00

2025-05-21T19:08:00+03:00

2025-05-21T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сняла подозрения в якобы "нелегальной разведывательной деятельности" с россиянина, задержанного в 2022 году, сообщили в среду правоохранители. Финская полиция в 2022 году задержала иностранца на границе с Россией по подозрению в якобы "несанкционированной разведывательной деятельности" на юго-востоке Финляндии. Правоохранители не раскрывали гражданство задержанного. "Полиция провела допросы и другие предварительные следственные действия по данному делу, и у нас нет оснований подозревать преступления. Соответственно, предварительное расследование завершено", - приводятся слова старшего комиссара Центральной криминальной полиции Ристо Лохи в сообщении. Правоохранители уточнили, что задержанным иностранцем был гражданин России. Его, по словам полиции, подозревали в "обмене конфиденциальной информацией" с гражданином страны ЕС.

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