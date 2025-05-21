На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire
В Финляндии на учениях впервые отработали запуск управляемых ракет Hellfire
© Фото : U.S. Army / Capt. Kyle AbrahamЗапуск управляемой ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache
© Фото : U.S. Army / Capt. Kyle Abraham
Запуск управляемой ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire впервые отработали в Финляндии в ходе совместных учений с Великобританией и Швецией, сообщают в среду финские силы обороны.
"Ракеты Hellfire впервые выпущены по финской земле во время учений Northern Strike", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X.
Силы обороны сопроводили публикацию видео, на котором показано, как ракеты устанавливаются на вертолете, а затем запускаются по выбранной наземной цели - по танку.
Учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 начались на полигоне "Роваярви" в Лапландии 12 мая. В них принимает участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая военных из Швеции и Великобритании. Как сообщили ранее финские сухопутные силы, в учениях также задействованы британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
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В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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