https://ria.ru/20250521/finljandija-2018302276.html

На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire

На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire - РИА Новости, 21.05.2025

На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire

Запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire впервые отработали в Финляндии в ходе совместных учений с Великобританией и Швецией, сообщают в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:31:00+03:00

2025-05-21T17:31:00+03:00

2025-05-21T17:43:00+03:00

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нато

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire впервые отработали в Финляндии в ходе совместных учений с Великобританией и Швецией, сообщают в среду финские силы обороны. "Ракеты Hellfire впервые выпущены по финской земле во время учений Northern Strike", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X. Силы обороны сопроводили публикацию видео, на котором показано, как ракеты устанавливаются на вертолете, а затем запускаются по выбранной наземной цели - по танку. Учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 начались на полигоне "Роваярви" в Лапландии 12 мая. В них принимает участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая военных из Швеции и Великобритании. Как сообщили ранее финские сухопутные силы, в учениях также задействованы британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018170288.html

https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016969819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache, f/a-18, в мире