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На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire - РИА Новости, 21.05.2025
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17:31 21.05.2025 (обновлено: 17:43 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/finljandija-2018302276.html
На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire
На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire - РИА Новости, 21.05.2025
На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire
Запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire впервые отработали в Финляндии в ходе совместных учений с Великобританией и Швецией, сообщают в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:31:00+03:00
2025-05-21T17:43:00+03:00
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финляндия
швеция
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нато
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire впервые отработали в Финляндии в ходе совместных учений с Великобританией и Швецией, сообщают в среду финские силы обороны. "Ракеты Hellfire впервые выпущены по финской земле во время учений Northern Strike", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X. Силы обороны сопроводили публикацию видео, на котором показано, как ракеты устанавливаются на вертолете, а затем запускаются по выбранной наземной цели - по танку. Учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 начались на полигоне "Роваярви" в Лапландии 12 мая. В них принимает участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая военных из Швеции и Великобритании. Как сообщили ранее финские сухопутные силы, в учениях также задействованы британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018170288.html
https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html
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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache, f/a-18, в мире
Россия, Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, McDonnell Douglas AH-64 Apache, F/A-18, В мире
На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire

В Финляндии на учениях впервые отработали запуск управляемых ракет Hellfire

© Фото : U.S. Army / Capt. Kyle AbrahamЗапуск управляемой ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache
Запуск управляемой ракеты класса воздух-земля AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : U.S. Army / Capt. Kyle Abraham
Запуск управляемой ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запуск управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire впервые отработали в Финляндии в ходе совместных учений с Великобританией и Швецией, сообщают в среду финские силы обороны.
"Ракеты Hellfire впервые выпущены по финской земле во время учений Northern Strike", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Особо умный враг России нашел ключ к сердцу Трампа
08:00
Силы обороны сопроводили публикацию видео, на котором показано, как ракеты устанавливаются на вертолете, а затем запускаются по выбранной наземной цели - по танку.
Учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 начались на полигоне "Роваярви" в Лапландии 12 мая. В них принимает участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая военных из Швеции и Великобритании. Как сообщили ранее финские сухопутные силы, в учениях также задействованы британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
Военнослужащие армии Финляндии во время учений - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией
22 апреля, 12:53
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Планировали напасть". В Финляндии неожиданно высказались о России
14 мая, 19:25
 
РоссияФинляндияШвецияПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОMcDonnell Douglas AH-64 ApacheF/A-18В мире
 
 
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