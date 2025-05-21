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На границе Финляндии и России увеличат высоту забора - РИА Новости, 21.05.2025
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13:57 21.05.2025 (обновлено: 16:15 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/finljandija-2018248109.html
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора - РИА Новости, 21.05.2025
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора
Высоту забора, строящегося на границе между Россией и Финляндией, вновь увеличат, передает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:57:00+03:00
2025-05-21T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высоту забора, строящегося на границе между Россией и Финляндией, вновь увеличат, передает телерадиовещатель Yle. "Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него", — приводятся в сообщении слова представителя, ответственного за разработку проекта строительства объекта, подполковника Эсы Вейкканена.По словам пограничников, на объекте установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных. Как уточняет Yle, забор протяженностью 200 километров возведут к концу следующего года. Большая его часть будет расположена на юго-востоке страны, где находятся наиболее загруженные КПП. Строить ограждение по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Хельсинки не планирует. Граница между странами закрыта по решению Финляндии до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250519/granitsa-2017931559.html
https://ria.ru/20250506/finlyandiya-2015262391.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
На границе Финляндии и России увеличат высоту забора

Высоту забора на границе между Финляндией и Россией увеличат на метр

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высоту забора, строящегося на границе между Россией и Финляндией, вновь увеличат, передает телерадиовещатель Yle.
"Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него", — приводятся в сообщении слова представителя, ответственного за разработку проекта строительства объекта, подполковника Эсы Вейкканена.
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В сентябре 2024-го финская погранохрана уже заявляла о намерении увеличить высоту ограждения с трех до 3,5 метра. Теперь планируемая высота вновь возросла и составит 4,5 метра.

По словам пограничников, на объекте установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных.
Как уточняет Yle, забор протяженностью 200 километров возведут к концу следующего года. Большая его часть будет расположена на юго-востоке страны, где находятся наиболее загруженные КПП. Строить ограждение по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Хельсинки не планирует.
Граница между странами закрыта по решению Финляндии до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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