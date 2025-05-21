На границе Финляндии и России увеличат высоту забора
Высоту забора на границе между Финляндией и Россией увеличат на метр
Граница России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Высоту забора, строящегося на границе между Россией и Финляндией, вновь увеличат, передает телерадиовещатель Yle.
"Забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него", — приводятся в сообщении слова представителя, ответственного за разработку проекта строительства объекта, подполковника Эсы Вейкканена.
В сентябре 2024-го финская погранохрана уже заявляла о намерении увеличить высоту ограждения с трех до 3,5 метра. Теперь планируемая высота вновь возросла и составит 4,5 метра.
По словам пограничников, на объекте установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, которые смогут различать людей и животных.
Как уточняет Yle, забор протяженностью 200 километров возведут к концу следующего года. Большая его часть будет расположена на юго-востоке страны, где находятся наиболее загруженные КПП. Строить ограждение по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Хельсинки не планирует.
Граница между странами закрыта по решению Финляндии до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.