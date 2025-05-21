https://ria.ru/20250521/filimonov-2018352950.html

Филимонов: индекс промпроизводства Вологодчины составил более 102 процентов

Филимонов: индекс промпроизводства Вологодчины составил более 102 процентов - РИА Новости, 21.05.2025

Филимонов: индекс промпроизводства Вологодчины составил более 102 процентов

Индекс промышленного производства в Вологодской области составил 102,1% за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:55:00+03:00

2025-05-21T21:55:00+03:00

2025-05-21T21:55:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908004718_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1cb19f82fab0bccdc50b4e304ff69ac0.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Вологодской области составил 102,1% за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба облправительства. Об итогах работы промышленного комплекса региона за первый квартал рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Вологодская область является мощным промышленным центром России, поскольку промышленность – это традиционная основа нашей региональной экономики, которая оказывает значительное влияние на наполняемость бюджета и рынок труда", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Как отметил губернатор региона, объем отгрузки вологодской промышленной продукции вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 346 миллиардов рублей. На развитие производства в регионе влияют мероприятия, направленные на поддержку инвестиционной активности. Так, важным событием стало появление особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Вологодская". Заключены соглашения о намерениях с шестью потенциальными резидентами ОЭЗ с объемом инвестиций в 8,7 миллиарда рублей и созданием не менее 778 рабочих мест. В 2025-2027 годах планируется создание индустриального парка "Ясная Поляна" в Череповецком районе площадью 71 гектар и ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Великом Устюге площадью 200 гектаров. На свободные площади инвестиционных территорий "Шексна" (132 гектара), "Сокол" (88 гектаров) и "Череповец" (40 гектаров) планируется привлечь новые промышленные предприятия. Кроме того, для развития глубокой переработки древесины и создания новых рабочих мест идет работа с потенциальными инвесторами по созданию на территории региона новых современных перерабатывающих предприятий. На территории области находятся 26 приоритетных инвестпроектов по развитию лесного комплекса. "Рассчитываем, что по итогам всего 2025 года индекс промышленного производства в Вологодской области составит 102,6%. По нашим оценкам, отгрузка промышленной продукции должна достигнуть 1 482 миллиарда рублей – это станет рекордным показателем", – отметил Филимонов. Для ключевых производственных отраслей региона предусмотрены различные меры поддержки. К примеру, в 2024 году фонд развития промышленности выдал предприятиям льготные займы на 874 миллиона рублей. Они позволили реализовать на территории региона проекты в машиностроительной, пищевой, лесоперерабатывающей отраслях. В 2025 году объем этого вида поддержки будет увеличен в 1,6 раза – до 1,4 миллиарда рублей. Помимо прочего, в прошлом году для развития производства пищевых продуктов были введены новые меры поддержки. Среди них – средства на переработку козьего и овечьего молока, сырого молока крупного рогатого скота в пищевую продукцию, а также выделение финансирования на приобретение оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности.

https://ria.ru/20250520/filimonov-2018075849.html

https://ria.ru/20250516/eksport-2017506202.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

георгий филимонов