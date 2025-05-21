https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html

ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа

ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа - РИА Новости, 21.05.2025

ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа

Оперативники установили еще пятерых фигурантов дела о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах, сообщило управление ФСБ по Ростовской... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:54:00+03:00

2025-05-21T11:54:00+03:00

2025-05-21T13:47:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Оперативники установили еще пятерых фигурантов дела о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах, сообщило управление ФСБ по Ростовской области.В ведомстве рассказали, что у руководителей и собственников подшипниковых заводов ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад) и ООО "ГПЗ-2 Тверь" прошли обыски."Установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам ООО "10-ГПЗ", а также двоих собственников указанного предприятия", — говорится в релизе.Пятым фигурантом стал бывший заместитель руководителя Росстандарта, который, используя родственные связи с собственниками предприятия и свое должностное положение, организовал мошенническую схему.Объем хищений оценивается в более чем миллиард рублей.Фигурантов заключили под стражу. Одна собственница завода скрылась, ее объявили в федеральный розыск.Уголовное дело о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах возбудили в конце прошлого года, тогда задержали трех человек. Обыски прошли также в военных представительствах и обслуживающей организации. В начале февраля ростовское управление ФСБ сообщило об аресте бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны. По данным следствия, он согласовал кратное завышение цены на специальную подшипниковую продукцию. Помимо мошенничества, его обвиняют также в получении взятки.

https://ria.ru/20250515/chita-2017075809.html

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россия

ростовская область

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростовская область, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), ростов-на-дону