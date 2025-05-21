Рейтинг@Mail.ru
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 21.05.2025 (обновлено: 13:47 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа - РИА Новости, 21.05.2025
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа
Оперативники установили еще пятерых фигурантов дела о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах, сообщило управление ФСБ по Ростовской... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:54:00+03:00
2025-05-21T13:47:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Оперативники установили еще пятерых фигурантов дела о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах, сообщило управление ФСБ по Ростовской области.В ведомстве рассказали, что у руководителей и собственников подшипниковых заводов ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад) и ООО "ГПЗ-2 Тверь" прошли обыски."Установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам ООО "10-ГПЗ", а также двоих собственников указанного предприятия", — говорится в релизе.Пятым фигурантом стал бывший заместитель руководителя Росстандарта, который, используя родственные связи с собственниками предприятия и свое должностное положение, организовал мошенническую схему.Объем хищений оценивается в более чем миллиард рублей.Фигурантов заключили под стражу. Одна собственница завода скрылась, ее объявили в федеральный розыск.Уголовное дело о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах возбудили в конце прошлого года, тогда задержали трех человек. Обыски прошли также в военных представительствах и обслуживающей организации. В начале февраля ростовское управление ФСБ сообщило об аресте бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны. По данным следствия, он согласовал кратное завышение цены на специальную подшипниковую продукцию. Помимо мошенничества, его обвиняют также в получении взятки.
https://ria.ru/20250515/chita-2017075809.html
https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Ростов-на-Дону
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа

В Ростовской области установили 5 фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Оперативники установили еще пятерых фигурантов дела о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах, сообщило управление ФСБ по Ростовской области.
В ведомстве рассказали, что у руководителей и собственников подшипниковых заводов ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад) и ООО "ГПЗ-2 Тверь" прошли обыски.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Чите возбудили дело из-за хищения имущества при гособоронзаказе
15 мая, 12:20
"Установлена причастность к совершению указанного преступления генерального директора и директора по экономике и финансам ООО "10-ГПЗ", а также двоих собственников указанного предприятия", — говорится в релизе.
Пятым фигурантом стал бывший заместитель руководителя Росстандарта, который, используя родственные связи с собственниками предприятия и свое должностное положение, организовал мошенническую схему.
Объем хищений оценивается в более чем миллиард рублей.
Фигурантов заключили под стражу. Одна собственница завода скрылась, ее объявили в федеральный розыск.
Уголовное дело о мошенничестве с гособоронзаказом на трех подшипниковых заводах возбудили в конце прошлого года, тогда задержали трех человек. Обыски прошли также в военных представительствах и обслуживающей организации.
В начале февраля ростовское управление ФСБ сообщило об аресте бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны. По данным следствия, он согласовал кратное завышение цены на специальную подшипниковую продукцию. Помимо мошенничества, его обвиняют также в получении взятки.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа
14 мая, 13:44
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Ростов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала