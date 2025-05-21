https://ria.ru/20250521/feyk-2018253215.html

Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ

Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ - РИА Новости, 21.05.2025

Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что дороги в Выгоничском районе перекрыты не из-за поиска диверсантов, как об этом... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:14:00+03:00

2025-05-21T14:14:00+03:00

2025-05-21T14:15:00+03:00

выгоничский район

брянская область

александр богомаз

россия

общество

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что дороги в Выгоничском районе перекрыты не из-за поиска диверсантов, как об этом писали в телеграм-каналах, а по причине проведения правоохранителями и спецслужбами профилактических мероприятий, вброс фейков же шел со стороны Украины. В среду в ряде Telegram-каналов распространилась информация якобы о поиске ДРГ в Брянской области, в связи с чем были перекрыты некоторые дороги в Выгоничском районе. "В сети интернет распространяется множество недостоверной информации по факту перекрытия дорог в Выгоничском районе Брянской области. Установлено, что вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной. Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации", – написал Богомаз. Глава региона уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014582927.html

https://ria.ru/20250426/podmarki-2013530808.html

выгоничский район

брянская область

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выгоничский район, брянская область, александр богомаз, россия, общество