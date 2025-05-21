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Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ - РИА Новости, 21.05.2025
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14:14 21.05.2025 (обновлено: 14:15 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/feyk-2018253215.html
Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ
Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ - РИА Новости, 21.05.2025
Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что дороги в Выгоничском районе перекрыты не из-за поиска диверсантов, как об этом... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:14:00+03:00
2025-05-21T14:15:00+03:00
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
россия
общество
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что дороги в Выгоничском районе перекрыты не из-за поиска диверсантов, как об этом писали в телеграм-каналах, а по причине проведения правоохранителями и спецслужбами профилактических мероприятий, вброс фейков же шел со стороны Украины. В среду в ряде Telegram-каналов распространилась информация якобы о поиске ДРГ в Брянской области, в связи с чем были перекрыты некоторые дороги в Выгоничском районе. "В сети интернет распространяется множество недостоверной информации по факту перекрытия дорог в Выгоничском районе Брянской области. Установлено, что вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной. Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации", – написал Богомаз. Глава региона уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.
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выгоничский район, брянская область, александр богомаз, россия, общество
Выгоничский район, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Общество
Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ

Богомаз опроверг фейк о перекрытии дорог в Брянской области из-за поиска ДРГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что дороги в Выгоничском районе перекрыты не из-за поиска диверсантов, как об этом писали в телеграм-каналах, а по причине проведения правоохранителями и спецслужбами профилактических мероприятий, вброс фейков же шел со стороны Украины.
В среду в ряде Telegram-каналов распространилась информация якобы о поиске ДРГ в Брянской области, в связи с чем были перекрыты некоторые дороги в Выгоничском районе.
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"В сети интернет распространяется множество недостоверной информации по факту перекрытия дорог в Выгоничском районе Брянской области. Установлено, что вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной. Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации", – написал Богомаз.
Глава региона уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.
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Выгоничский районБрянская областьАлександр БогомазРоссияОбщество
 
 
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