https://ria.ru/20250521/festival-2018248560.html

В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 21.05.2025

В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" завершился в Баня-Луке - историческом центре Республики Сербской, сообщают... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:59:00+03:00

2025-05-21T13:59:00+03:00

2025-05-21T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" завершился в Баня-Луке - историческом центре Республики Сербской, сообщают организаторы. На протяжении двух дней зрителям демонстрировались актуальные и правдивые ленты о специальной военной операции и об истории сербов, проживающих на Балканах. Фестиваль посетили почетные гости из России, Сербии и самой Республики Сербской Боснии и Герцеговины, мероприятию оказывалась всесторонняя поддержка со стороны местных властей, сообществ и простых жителей. Деловая программа кинофорума дала возможность гостям обсудить детали картин не только с создателями лент, но и с непосредственными участниками событий, описанных в фильмах. В частности, отклик у зрителей вызвала премьера картины военного документалиста RT Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Борьба", рассказывающая о гуманитарной поддержке итальянцами народа Донбасса. "Лента развеяла миф о повсеместной русофобии в Европе, поведала об очагах сопротивления официальной цензуре ЕС в Италии и не только", - подчеркивают организаторы. Также сильное впечатление на зрителей произвел фильм военного документалиста RT.Док Ольги Кирий "Остров Веры". "Люди специально пришли на этот фильм. И вера православная здесь во всем. Была даже общая молитва. Баня-Лука нас встретила настолько трогательно. Здесь прекрасно относятся к русским. Я с гордостью ходила в одежде, где написано "Россия". И сербы приветствовали нас везде, даже на улицах. И, главное, что они все понимают причины СВО. Меня очень тронуло, что сказали тогда нам, что сербы никогда не предадут Россию", — приводятся в сообщении слова Кирий. Международный фестиваль RT.Док "Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Показы фестиваля прошли более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20250520/festival-2018044298.html

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика сербская, сербия, новости культуры, донбасс, кино