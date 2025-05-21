https://ria.ru/20250521/festival-2018248560.html
В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 21.05.2025
В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" завершился в Баня-Луке - историческом центре Республики Сербской, сообщают... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:59:00+03:00
2025-05-21T13:59:00+03:00
2025-05-21T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" завершился в Баня-Луке - историческом центре Республики Сербской, сообщают организаторы. На протяжении двух дней зрителям демонстрировались актуальные и правдивые ленты о специальной военной операции и об истории сербов, проживающих на Балканах. Фестиваль посетили почетные гости из России, Сербии и самой Республики Сербской Боснии и Герцеговины, мероприятию оказывалась всесторонняя поддержка со стороны местных властей, сообществ и простых жителей. Деловая программа кинофорума дала возможность гостям обсудить детали картин не только с создателями лент, но и с непосредственными участниками событий, описанных в фильмах. В частности, отклик у зрителей вызвала премьера картины военного документалиста RT Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Борьба", рассказывающая о гуманитарной поддержке итальянцами народа Донбасса. "Лента развеяла миф о повсеместной русофобии в Европе, поведала об очагах сопротивления официальной цензуре ЕС в Италии и не только", - подчеркивают организаторы. Также сильное впечатление на зрителей произвел фильм военного документалиста RT.Док Ольги Кирий "Остров Веры". "Люди специально пришли на этот фильм. И вера православная здесь во всем. Была даже общая молитва. Баня-Лука нас встретила настолько трогательно. Здесь прекрасно относятся к русским. Я с гордостью ходила в одежде, где написано "Россия". И сербы приветствовали нас везде, даже на улицах. И, главное, что они все понимают причины СВО. Меня очень тронуло, что сказали тогда нам, что сербы никогда не предадут Россию", — приводятся в сообщении слова Кирий. Международный фестиваль RT.Док "Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Показы фестиваля прошли более чем в 20 странах.
https://ria.ru/20250520/festival-2018044298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика сербская, сербия, новости культуры, донбасс, кино
Культура, Республика Сербская, Сербия, Новости культуры, Донбасс, кино
В Республике Сербской завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" прошел в Республике Сербской
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" завершился в Баня-Луке - историческом центре Республики Сербской, сообщают организаторы.
На протяжении двух дней зрителям демонстрировались актуальные и правдивые ленты о специальной военной операции и об истории сербов, проживающих на Балканах
. Фестиваль посетили почетные гости из России
, Сербии
и самой Республики Сербской Боснии и Герцеговины, мероприятию оказывалась всесторонняя поддержка со стороны местных властей, сообществ и простых жителей.
Деловая программа кинофорума дала возможность гостям обсудить детали картин не только с создателями лент, но и с непосредственными участниками событий, описанных в фильмах.
В частности, отклик у зрителей вызвала премьера картины военного документалиста RT Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Борьба", рассказывающая о гуманитарной поддержке итальянцами народа Донбасса
. "Лента развеяла миф о повсеместной русофобии в Европе
, поведала об очагах сопротивления официальной цензуре ЕС
в Италии
и не только", - подчеркивают организаторы.
Также сильное впечатление на зрителей произвел фильм военного документалиста RT.Док Ольги Кирий "Остров Веры".
"Люди специально пришли на этот фильм. И вера православная здесь во всем. Была даже общая молитва. Баня-Лука нас встретила настолько трогательно. Здесь прекрасно относятся к русским. Я с гордостью ходила в одежде, где написано "Россия". И сербы приветствовали нас везде, даже на улицах. И, главное, что они все понимают причины СВО. Меня очень тронуло, что сказали тогда нам, что сербы никогда не предадут Россию", — приводятся в сообщении слова Кирий.
Международный фестиваль RT.Док "Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК
, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана
, Ирака
, Палестины
, Сербии, Словакии
, Франции
, США
и других стран. Показы фестиваля прошли более чем в 20 странах.