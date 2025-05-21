https://ria.ru/20250521/evrosoyuz-2018151634.html
В Британии заявили о предсмертном состоянии ЕС
В Британии заявили о предсмертном состоянии ЕС - РИА Новости, 21.05.2025
В Британии заявили о предсмертном состоянии ЕС
Евросоюз экономически находится в глубокой стагнации, сравнимой с предсмертным состоянием, пишет британская газета Spectator. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:45:00+03:00
2025-05-21T01:45:00+03:00
2025-05-21T01:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Евросоюз экономически находится в глубокой стагнации, сравнимой с предсмертным состоянием, пишет британская газета Spectator."Факты и цифры поражают. С 2000 года доля европейской промышленности на мировом рынке сократилась с 22,5 до 14 процентов. Доля европейской стали на мировом рынке, тем временем, упала с семи до четырех процентов. С 2020 года производство химической продукции упало почти на 15 процентов. Количество автомобилей, произведенных в ЕС, упало с 18,7 до 14 миллионов за 8 лет. С 2015 года закрыли три миллиона ферм", — указано в статье.В публикации также отмечается, что цены на энергоносители в ЕС в четыре раза выше, чем в Азии, и в пять раз больше, чем показатели в США, а рост ВВП в 2025 году не превысит и одного процента."ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьез. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъеме, живет в стране грез", — заключило издание.Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом следующего за этим пакета рестрикций против Москвы станут меры в энергетике. Политик пообещала их быстрое согласование.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018151060.html
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евросоюз, россия, европа
В Британии заявили о предсмертном состоянии ЕС
Spectator: Евросоюз слаб, его не следует воспринимать всерьез