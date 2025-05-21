https://ria.ru/20250521/evropa-2018351587.html

"Больной человек Европы": на Западе обрушились с критикой на решение ЕС

"Больной человек Европы": на Западе обрушились с критикой на решение ЕС - РИА Новости, 21.05.2025

"Больной человек Европы": на Западе обрушились с критикой на решение ЕС

Германия переживает продолжительный экономический кризис, и действия ЕС, направленные на финансирование военной промышленности и санкции против России,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:28:00+03:00

2025-05-21T21:28:00+03:00

2025-05-21T23:40:00+03:00

германия

россия

европа

сара вагенкнехт

евросоюз

welt

северный поток

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Германия переживает продолжительный экономический кризис, и действия ЕС, направленные на финансирование военной промышленности и санкции против России, усугубляют ее положение, заявила в интервью изданию WELT немецкий политик Сара Вагенкнехт."Следующий прогноз, следующий крах. Экономика продолжает катиться вниз. Германия — больной человек Европы. Надвигается третий год рецессии подряд, и даже у нового канцлера Мерца нет плана действий на случай кризиса", — возмутилась она.Политик отметила, что вместо перевода на военную экономику Германии нужен крупный пакет мер экономического стимулирования, вместо санкций против "Северного потока" - доступ к дешевому газу, а вместо неограниченных кредитов на танки и ракеты - деньги на образование, пенсии и инфраструктуру.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций и заявил о начале работы над новыми.В начале весны Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.

https://ria.ru/20250521/es-2018271695.html

https://ria.ru/20250521/es-2018215907.html

германия

россия

европа

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германия, россия, европа, сара вагенкнехт, евросоюз, welt, северный поток